Pérez je podle Greena velmi podceňovaným pilotem

V loňském ročníku obsadil Mexičan v konečném pořadí desáté místo, nejlépe přitom skončil šestý v Ázerbájdžánu a v Belgii. Už od svého příchodu do F1 je Pérez považován za pilota, který velmi dobře pracuje s pneumatikami, jeho výkony přitom kladně hodnotí také Green.

„Je velmi podceňovaný. Myslím, že teď je na úplném vrcholu své kariéry, nic ho nerozhází. Jeho zpětná vazba vždy byla úžasná, jeho duševní schopnost řídit monopost a i během všeho dění v nedělním závodě vnímat, co vůz dělá, z něj podle mě dělá jednoho z nejlepších,“ říká Green v podcastu Beyond the Grid.

„V práci s pneumatikami patří mezi dva nebo tři nejlepší na roštu. Není mnoho jezdců, kteří jsou lepší. Když najíždí do zatáčky, má tu schopnost vnímat, co pneumatika dělá, co potřebuje, co z ní potřebuje dostat. Jeho ovládání plynového pedálu na výjezdu ze zatáčky je pozoruhodné, jako by měl v sobě kontrolu trakce.“

Slabou stránkou Péreze je ale kvalifikace. Green si to vysvětluje stylem nastavení a tím, že Pérez se více soustředí na závod než na výkon na jedno rychlé kolo.

„Chápe, že jeho slabinou je kvalifikace v sobotu odpoledne. Podle mě za to částečně může i skutečnost, že má rád nastavené auto pro svůj jezdecký styl pro neděli odpoledne. A to občas není nejrychlejší pro sobotu odpoledne.

„Vždy ale trvá na tom ‚Takhle to chci‘. A já si stále říkám, že má pravdu. Občas to přehání a náš výsledek v sobotu ani v neděli není dobrý, ale to jen výjimečně.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson