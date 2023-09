Pérez je nekonzistentní, říká Marko. Vedle Verstappena by se mu líbil Norris, ale ten má smlouvu

Helmut Marko znovu potvrdil, že pokukuje po Landu Norrisovi. Podle Marka má ale bohužel Norris smlouvu s McLarenem.

„Pérez není konzistentní, není vždy soustředěný,“ řekl Marko pro ServusTV.

Mexičan nyní plní to, co má. Po Monze navýšil náskok na druhém místě v šampionátu. Verstappen navíc nyní jeho pomoc nepotřebuje. To se ale může už v příštím roce změnit a špatná konzistence Péreze, která se letos projevuje především v kvalifikacích, může být pro Red Bull problém. Možná náhrada? Marko naznačil (a ne poprvé), že by se mu u Red Bullu zamlouval Lando Norris.

„Pérez má smlouvu do roku 2024 a Norris do roku 2025. Bohužel je to dlouho. Určitě je pro nás kandidátem.“

„V Toro Rosso jsme se s ním už tehdy dohodli, dokud si jeho manažer neuvědomil, že existuje opce na smlouvu s McLarenem. Z hlediska mládí a rychlosti by nám velmi vyhovoval.“

„Sergio už překročil třicítku a čeká čtvrté dítě. Má tedy i jiné zájmy, takže je třeba počkat, co bude dál.“

„Na jedné straně je místo v Red Bullu jedním z nejžádanějších, ale na druhé straně máte také Maxe Verstappena jako soupeře. Pak potřebujete velmi silnou osobnost a také mentalitu. Právě Pérez si v posledních letech vedl ze všech jezdců nejlépe a také vyhrával závody.“