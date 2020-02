Pérez doufá v silnou sezónu, možná nejlepší ve své kariéře

Nejlepší sezóny zažil Sergio Pérez v letech 2016 a 2017. V obou skončil na 7. místě v šampionátu. V roce 2016 získal dvě pódia a 101 bodů, o rok později o bod méně, ale sezóna měla méně závodů.

Vloni skončil Pérez s 52 body na desátém místě. Od Ruska však dokázal šest závodů v řadě bodovat a nebýt problémů v Singapuru, mohla tato série začít hned po letní přestávce.

„Bude to velmi tvrdá konkurence,“ řekl Sergio Pérez v odpovědi na otázku od webu RaceFans při prezentaci nového zbarvení vozu.

„Myslím, že jsme měli velmi silnou druhou polovinu sezóny, takže nevidím důvod, proč letos nemůžeme začít v Melbourne silní.“

„Doufám, že to bude moje vůbec nejlepší sezóna ve formuli 1, která z pohledu výsledků předčí všechny předešlé. Bude to našim cílem pro tuto sezónu.“

Formule 1 má letos přechodnou sezónou před velkými změnami v roce 2021, ale pro Racing Point to platí ještě v jednom ohledu. Staví novou továrnu a příští rok se změní v Aston Martin. Pérez bude u toho, má smlouvu do roku 2023.

„Věděl jsem, čeho byl tento tým schopen v minulosti s velkým nedostatkem zdrojů a věděl jsem, co se děje v zákulisí.“ reagoval Pérez na dotazy ohledně prodloužení smlouvy. „Příští rok se staneme továrním týmem. A také je zde to, co se nyní děje, pokud jde o rozpočet, věci do sebe zapadají.“

Mexičan zmínil, že vloni tým neměl snadný začátek sezóny. „Tohle je rok, kdy musíme udělat dobrý krok. Myslím, že právě teď jsou si všichni velmi sebejistí, ale doufám, že tomu tak bude i po Barceloně.“