Pérez do Red Bullu vnesl jiný úhel pohledu

Mexičan je po dlouhé době prvním jezdcem Red Bullu, který si neprošel juniorským programem Red Bullu, stejně jako v minulosti třeba David Coulthard a Mark Webber.

Nedostatek mladých talentovaných pilotů a neuspokojivé výkony Alexandera Albona přinutily Red Bull pro letošní sezónu F1 vedle Maxe Verstappena angažovat Péreze, který po loňském roce přišel o místo u týmu Racing Point.

Už v šestém závodě sezóny v Ázerbájdžánu Pérez vyhrál, když využil Verstappenova defektu a získal své druhé prvenství ve F1.

Kromě Force Indie/Racing Pointu Pérez za svou kariéru ve F1 závodil také za McLaren a Sauber. Díky tomu podle Neweyho, který stojí za designem monopostů Red Bull, přinesl Mexičan jiný pohled.

„Jednou z fascinujících věcí tohoto sportu je snaha zohlednit příspěvek člověka do programu, který je jinak založen na datech. Takže ano, jejich komentáře jsou velmi důležité a je také velmi užitečné, že se k nám připojil Sergio se svými zkušenostmi z jiných týmů,“ řekl Newey v podcastu Talking Bull.

„Od Marka a DCho jsme neměli pilota, který by neprošel jezdeckým programem Red Bullu, takže zkušenosti z jiných týmů dávají jiný pohled oproti tomu, co jsme měli od ostatních kluků.“

Formule 1 je často kritizována, že spolu soupeří spíše inženýři než samotní jezdci, Newey však říká, že jezdcova zpětná vazba je stále velmi důležitá.

„Faktem je, že z dat, která získáváme ze stovek senzorů na voze, které máme pro aerodynamiku, tak nějak víme, co auto dělá. Jezdec je ale mnohem lepší v tom, že vám řekne, proč se to děje. Pak je to o snaze propojit pocity jezdce se senzory.“