Pérez čtvrtým místem vyrovnal letošní kvalifikační maximum, Stroll čekal více

Ačkoliv v trénincích patřily pilotům Racing Pointu pozice ve druhé polovině první desítky, v kvalifikaci se dokázal zejména Pérez zlepšit a čtvrtým místem vyrovnat své výsledky z Hungaroringu a Barcelony.

„Tým dnes odvedl skvělou práci. Velmi tvrdě jsme v každé části pracovali, abychom zlepšili vůz. Zaměřovali jsme se na nastavení pro závod, takže je překvapivé, jak konkurenceschopní jsme byli v kvalifikaci. Tady je vždy důležité se dobře kvalifikovat, protože předjíždění není jednoduché a čtvrtá pozice je pro start výborná,“ řekl Pérez.

„Udělali jsme nějaké kroky vpřed a věřím, že v neděli můžeme bojovat o stupně vítězů. Mluvilo se tu o módech motoru, možná nás to v kvalifikaci lehce poznamenalo, mělo by to ale pomoci naší závodní rychlosti.“

Osmý Stroll doufal v lepší výsledek

Kanaďan neskrýval zklamání z osmého místa. V kvalifikaci očekával více. I Stroll ale doplatil na provoz na trati.

„Přes noc jsme vylepšili vůz a byli jsme konkurenceschopnější, než jsme očekávali, mám proto pocit, že jsme rozhodně mohli startovat lépe než z osmé pozice. Pro mě to nebyla nejjednodušší kvalifikace. V prvním pokusu v Q3 jsem udělal chybu, což ovlivnilo moje kolo,“ řekl Stroll.

„Na Monze je to vždy obtížné s provozem a s tím chytit se za někoho do větrného pytle, nyní ale můžeme otočit list a soustředit se na zítřek. Je těžké tady předjíždět, ale s dobrým startem snad můžeme získat nějaké body.“