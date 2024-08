Pérez bude mít v několika závodech jiného inženýra

Sergio Pérez by měl mít několik závodů jiného inženýra. S jeho letošní formou ale změna nesouvisí.

Před letní přestávkou se považovalo téměř za jisté, že Sergio Pérez u Red Bullu skončí a v Zandvoortu uvidíme vedle Maxe Verstappena jiného jezdce. K tomu ale nakonec nedojde. Pérez by měl letošní sezónu dokončit.

K jedné změně dojde. Podle PlanetF1.com si po Zandvoortu vezme Pérezův závodní inženýr Hugh Bird (na fotografii) dovolenou. Nesouvisí to však s Pérezovými výkony, Bird odchází na krátkou rodičovskou dovolenou, která by měla trvat minimálně tři závody. Po Velké ceně Singapuru bude mít F1 téměř měsíční přestávku, takže se mu volno prodlouží do poloviny října.

Birda má nahradit Richard Wood, který pracuje jako výkonnostní inženýr a v Milton Keynes pracuje už 11 let. Jeho pak ve funkci zastoupí Richard Cooke, který v týmu pracuje jako výkonnostní inženýr simulátorů.