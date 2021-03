Pérez: Bude mi trvat pět závodů, než dokážu z red bullu dostat to nejlepší

Pérez po svém příchodu do týmu před letošní sezónou zakončil v neděli dopoledne předsezónní testy v Bahrajnu do té doby nejrychlejším časem. V odpolední části jeho čas o více než sekundu ještě vylepšil druhý pilot Red Bullu Max Verstappen.

Mexičan přiznal, že si stále zvyká na nový vůz a prostředí týmu, věří však, že stáj má potenciál.

Letošní model Red Bullu je podle jeho slov „v mnoha ohledech velmi odlišný“ od Racing Pointu RP20, se kterým závodil vloni.

„Způsob, jakým řídíte oba vozy, je velmi odlišný. Musíte se přizpůsobit jinému autu a jinému jezdeckému stylu,“ řekl Pérez.

„Celkově vzato ale musím říct, že tento vůz má v sobě velmi dobrý potenciál. Myslím, že jakmile se s ním naplno sžiju, mělo by to vypadat dobře.“

A jak dlouho mu to bude trvat? „Je těžké zvolit číslo. Myslím, že tak po pěti závodech. Jakmile pojedeme na velmi odlišné závody s různými podmínkami, pochopím vůz a tým mnohem lépe. Myslím, že po pěti pořádných závodech by to mělo být dobré.“