Penske rázně popřel, že chce koupit Mercedes

V posledních dnech se objevily spekulace, že Mercedes zvažuje odchod z formule 1. Důvody jsou v samotném základu podobné Renaultu – snaha ušetřit finanční prostředky.

Renault skutečně svou budoucnost zvažuje. Nikoliv přímo tým, ale celá automobilka a součástí určitých analýz má být i tým F1.

Podle spekulací by mohl Mercedes koupit Penske. Americký Enzo, jak ho rád označuje komentátor Martin Straka, ale nedávno byl na předvánočních nákupech. Nekoupil nic menšího než ovál a okruh v Indianapolis a celou sérii IndyCar. Je to tedy podobné, jako kdyby Ferrari koupilo formuli 1.

Penske pro web RACER důrazně popřel, že by měl zájem o odkoupení Mercedesu.

Druhým zájemcem má být Dmitrij Mazepin, který měl zájem o Force Indii a byl mírně řečeno nerad, když tým nakonec koupilo konsorcium okolo Strolla. Mazepin je také spojován s možným odkoupením Renaultu, pokud bude k dispozici.

Ve hvězdách je také budoucnost Hondy ve F1. Güenther Steiner se ale tento týden různým spekulacím o konci větších týmů tak trochu vysmál. Připomenul, že se stále jedná o obchodních smlouvách, a pokud by nějaký tým potvrdil své setrvání ve F1 po roce 2020, tak výrazně oslabí svou vyjednávací pozici. Pokud by ještě žil Sergio Marchionne a byl v čele Ferrari, nejspíše by budoucnost ve F1 zvažovala také Scuderia.

Předseda představenstva Mercedesu Ola Kallenius nedávno rozhodně o odchodu Mercedesu nemluvil. Spíše naopak.

„Pokud jde o formuli 1, myslím, že vyhrát šest šampionátů v řadě, což je historický úspěch, je činnost, která se z hlediska naší marketingové a brandingové strategie vyplatila.“

„Bez ohledu na to, zda jste fanouškem formule 1 nebo ne, musíte se na tyto marketingové investice podívat racionálním způsobem.“

Kallenius odhadl hodnotu marketingových aktivit Mercedesu ve formuli 1 na nejméně 1 miliardu euro. „Náklady, které bychom nechtěli zveřejňovat, jsou přitom překvapivě nízké.“

Foto: IndyCar