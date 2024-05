Penaltymaker Magnussen. Stewardi už ho nechali na pokoji, Stella navrhuje, aby jeden víkend seděl doma

Kevin Magnussen dostal penalizaci 5 sekund za opuštění tratě bez zjevné příčiny, viděl černo-bílou vlajku za traťové limity a především dostal hned třikrát penalizaci 10 sekund za opuštění tratě a získání výhody v souboji s Hamiltonem. Celkem tedy 35 sekund.

Po sprintu řekl, že si penalizace zasloužil a že nerad závodí takhle, ale poté, co přišel za týmovým kolegou o DRS, mu nic jiného nezbylo.

Nakonec vybojoval pro tým dva body – nezískal je on ale Hülkenberg, kterého už Hamilton (později také penalizovaný) a Cunoda nedojeli.

Musel ke sportovním komisařům

Po sprintu musel Magnussen ke sportovním komisařům, podle kterých bylo sezení dlouhé. Vyšetřován byl kvůli možnému nesportovnímu chování.

Podle zápisu prověřili zejména druhé a třetí opuštění tratě.

„Byli jsme si také vědomi dopadu, který tyto přestupky mohly mít na rozestupy na vozy před ním a to zejména na týmového kolegu vozu 20 ve voze 27 (Hülkenberg),“ uvedli stewardi.

„Stewardi byli informováni o rozhovoru, který poskytl jezdec vozu 20 médiím bezprostředně po sprintu, kde mimo jiné uvedl: ‚Začal jsem používat tyto hloupé taktiky, které nedělám rád... Ale nakonec jsem dělal svou práci jako týmový hráč... Nico získal body, protože jsem mu vytvořil náskok.‘“

„Chtěli jsme proto prošetřit, zda ze strany jezdce vozu 20 nedošlo k úmyslnému nerespektování předpisů, aby získal výhodu pro svůj tým nebo svého týmového kolegu, a pokud ano, zda by takové jednání bylo porušením článku 12.2.1.L Mezinárodního sportovního řádu FIA.“

„Jezdec otevřeně vysvětlil, že si myslí, že má právo závodit s vozem 44 a že byl ochoten přijmout to, co považoval za standardní tresty, které by mu byly uloženy za jakékoli porušení předpisů, k němuž došlo během boje o pozici.“

„Byl také toho názoru, že vytvoření odstupu mezi ním a vozy před ním bylo správné a nebylo neobvyklé, že se jezdec snažil pomoci svému týmovému kolegovi v průběhu závodu. V žádném okamžiku si nemyslel, že to, co dělá, je špatně nebo že je to jakkoli nesportovní.“

Sportovní komisaři uvedli, že nesouhlasili ze způsobem, jakým byl vůz 20 řízen, zejména pak s opakovaným porušováním předpisů při opuštění trati, ale nemyslí si, že by toto jednání dosáhlo úrovně nesportovního chování. Magnussena tak už dále netrestali.

Podle nich je ale nutné diskutovat o tom, zda v případě, kdy jezdec pravidla poruší opakovaně, by neměli mít možnost mu udělit přísnější tresty.

8 trestných bodů

Magnussen získal ve sprintu 3 trestné body. Celkem jich má 8 z 12. Všech osm bodů přitom získal letos, takže se mu odečtou až v příští sezóně – konkrétně je kromě sprintu v Miami získal v Džiddě za kolizi s Albonem a v Číně za kolizi s Cunodou.

Pokud by získal letos další 4 body, tak by následoval zákaz startu v závodě a Olivera Bearmana zřejmě další závod v tomto roce.

Stella by ho nechal na víkend doma

Šéf McLarenu Andrea Stella by na dosažení 12 bodů nečekal.

„Pro mě je to vlastně poměrně jednoduché, protože máme případ úmyslného jednání ve smyslu poškození jiného závodníka,“ řekl Stella, kterého cituje Motorsport Week.

„Tohle chování se opakuje v rámci jednoho závodu a opakuje se v průběhu jedné sezóny. Jak je možné tresty kumulovat? Měly by být exponenciální. Není to pět plus pět plus pět rovná se patnáct. Pět plus pět plus pět rovná se něco, jako ‚možná potřebujete strávit víkend doma s rodinou, zamyslet se nad svým sportovním chováním a pak se vrátit.‘“

„A pokud uvidíme, že se stanete loajálními, férovými a sportovními, ke svým kolegům, pak můžete v tomto oboru zůstat. Je to naprosto nepřijatelné.“

Podle Stelly je existence trestných bodů důležitá, ale při rozhovoru nevěděl, jaká je situace konkrétních jezdců.

„Ale určitě to může znamenat, že se možná budou muset upravit metriky. Záměrně poškozovat závodníky prostě nedává ze sportovního hlediska smysl a mělo by se to okamžitě řešit, protože pokud jste mimo body a na konci závodu dostanete 20 sekund nebo podobný trest, tak to nemá žádný význam.“

„Ale jezdce, které jste poškodili, jste je vyřadili ze závodu. Opět záměrně, trvale a opakovaně. To je naprosto nepřijatelné.“

Podle Stelly „musíme dát každému spravedlivou šanci soutěžit.“

„Ale jsem si jistý, že se tím FIA bude zabývat a přijde s rozumným návrhem, který posoudí Sportovní poradní výbor, a doufejme, že se z toho brzy stanou buď pravidla, nebo pokyny, které budou moci stewardi aplikovat.“