Penalizovaný Pérez věřil v „širší pohled“ stewerdů

Sergio Pérez se v kvalifikaci „obětoval“ a pomohl Verstappenovi na rovince slipstreamem. Do sprintu startoval devátý, ale pozice nezískal. Po penalizaci Bottase startoval z osmého místa.

Závodem zamíchala kolize Hamiltona a Verstappena. Pérez po restartu předjel Leclerca a dostal se na třetí místo. Podle sportovních komisařů to však nebylo čistě.

K předjetí došlo ve druhé šikaně. Pérez tam podle sportovních komisařů při předjíždění vyjel mimo trať za obrubník, zkrátil si trať a tím získal „trvalou výhodu“. Za to dostal penalizaci 5 sekund a také dva trestné body – celkem jich má 7. Na konci závodu byly rozestupy mezi jezdci poměrně malé, a tak se propadl za Bottase i Leclerca a dojel pátý.

Na otázku Sky F1, zda by bylo lepší vrátit místo Leclercovi, Pérez odpověděl: „Ano, ale jako tým jsme doufali, že stewardi budou mít na incident trochu širší pohled.“

„Vidím to tak, že kdybych se pokusil projet zatáčku, došlo by ke kontaktu, takže jsem se v podstatě vyhnul kontaktu. Neměl jsem kam uhnout. Byla to moje zatáčka, takže jsem ji musel opravdu střihnout. Nakonec jsme se rozhodli, že budeme pokračovat a trochu jsme to očekávali.“

„Valtteri byl docela silný, hodně na mě tlačil. Bojovali jsme, ale bohužel jsme získali pódium na trati, ale přišli o něj z jiných důvodů.“