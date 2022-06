Penalizace za žlutou vlajku? Alonso otevřel nové téma

Fernando Alonso v první části kvalifikace v Baku vyjel z trati, což si vynutilo vyvěšení žluté vlajky. Alonso tím znemožnil jezdcům za sebou zlepšit svůj čas. Úmyslně? Podle Alexe Albona zřejmě ano. Španěl však nebyl ani vyšetřován. Minimálně ne oficiálně. Podle Autosportu možná nějaké neformální šetření proběhlo, protože u sportovních komisařů byli v neděli Alonso, sportovní šéf Alpine Alan Permane a Otmar Szafnauer.

V minulosti jsme na městských tratích zažili více podobných incidentů. Slavným se stalo parkování Michaela Schumachera v La Rascasse během kvalifikace na GP Monaka 2006. Nico Rosberg zase způsobil žluté vlajky vyjetím do únikové zóny za Mirabeau v roce 2014. Na rozdíl od Schumachera ale nebyl potrestán.

Sportovní komisaři už dnes mají v rukou nástroje, díky kterým mohou případné hříšníky potrestat.

Ve sportovních pravidlech je uvedeno, že „Jezdci musí vynaložit veškeré úsilí, aby využívali trať po celou dobu, nesmí ji opustit bez ospravedlnitelného důvodu.“ Podobně mluví také Mezinárodní sportovní řád: „Jezdci musí trať používat po celou dobu a nesmí ji opustit bez ospravedlnitelného důvodu.“

Jezdci podporují myšlenku, aby se podobné věci řešily. V Kanadě se o tom nejspíše bude diskutovat na setkání jezdců, ale je možné, že se objeví také upřesnění v poznámkách ředitele závodu.

Zatím není jasné, jakým způsobem by se postupovalo. Mohlo by se jít cestou penalizace – pro jezdce, kteří způsobí žlutou vlajkou opuštěním tratě, případně i budou bourat. Další možností, která by měla být možná už dnes, je smazat jezdci nejrychlejší čas nebo i více časů.