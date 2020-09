Penalizace, trestné body, žádné body a pokuta. Byla to vina Hamiltona, týmu, obou?

Lewis Hamilton dostal penalizaci 5 sekund (dvakrát) a jeden trestný bod (dvakrát) za to, že si při nájezdu na startovní rošt dvakrát zkoušel start v místě, které k tomu není určené. Sportovní komisaři ale po závodě trestné body zrušili a dali Mercedesu pokutu 25 tisíc euro.

Hamilton už podruhé v krátké době doplatil na skutečnost, že před závodním víkendem nečte poznámky ředitele závodu, což je dokument o několika stránkách.

V Monze Hamilton ignoroval světelné panely, které mu zakazovaly vjezd do boxů. V tomto případě to bylo ještě pochopitelné, protože k podobnému kroku přistupuje ředitel závod velmi, velmi vzácně. Nácvik startu ale dělají jezdci v každém závodním víkendu.

Část poznámek ředitele závodu pro Soči. Foto: F1, FIA

Na druhou stranu se Hamilton dostal do situace, kdy si evidentně nebyl jistý, a tak udělal to nejlepší, co mohl – zeptal se svého inženýra. Ten mu start na jiném místě povolil. Nebylo to z toho důvodu, že by ani inženýr poznámky ředitele závodu nečetl. Oba pánové se jen špatně pochopili.

Hamilton se zeptal týmu ve svém rádiu, zda by mohl „jet dál“, aby provedl svůj tréninkový start, a pak, zda by mohl jet „na konec boxové zdi?“ Jeho závodní inženýr Pete Bonnington odpověděl: „Ano, potvrzuji. Nech dostatek prostoru, aby mohla projet auta.“

„Lewis se zeptal, jestli by mohl jet trochu dál,“ vysvětlil šéfinženýr Andrew Shovlin. „Neuvědomili jsme si, jak daleko se chystá.“

Shovlin potvrdil, že si tým neuvědomil, kde měl Hamilton v úmyslu uskutečnit zkušební start. Teprve když viděli jeho druhý start, uvědomili si, že se sportovním komisařům „nebude líbit“, co Hamilton udělal.

„První jsme neviděli,“ řekl Shovlin. „Když jsme viděli ten druhý, pomysleli jsme si, že se jim to nebude líbit.“

Sportovní komisaři nakonec Hamiltonovi odebrali původně udělené dva trestné body. S nimi by měl Hamilton už 10 trestných bodů a jeho situace by byla kritická. Při dosažení 12 následuje zákaz startu v závodě.

Masi vysvětlil situaci

„Sportovní komisaři si po závodě vyslechli tým a jezdce vozu číslo 44,“ vysvětlil ředitel závodu Michael Masi.

„Lewis a Mercedes mluvili se sportovními komisaři. Byl to vlastně týmový pokyn Lewisovi, kde může tyto tréninkové starty provést.“

„Na tomto základě sportovní komisaři zrušili trestné body, protože se domnívali, že je to nevhodné, a v důsledku toho pokutovali tým za tento pokyn pokutou 25 000 eur.“

„Lewis se řídil instrukcemi svého týmu a ano, řídil auto, ale přispělo k tomu také to, že mu jeho tým v daném okamžiku nařídil, aby tak učinil, a proto považovali za vhodné odpovídajícím způsobem revidovat své rozhodnutí.“

Masi také upřesnil dva stejné tresty za dva cvičné starty. „Došlo k porušení dvou prvků pravidel. Jedním z nich je článek v poznámkách ředitele závodu, druhým článek 36.1 sportovních pravidel, který stanoví, že musíte udržovat konstantní rychlost přes výjezd z boxů, přičemž výjezd z boxů je definován tak, že je to od místa, ve kterém jsou červená světla na výjezdu z boxů, po safety car čáru.“

Hamilton uvedl, že podobný trest nebyl nikdy udělen. „Místo pro trénink startů je velmi specifické pro okruh a je podrobně uvedeno v poznámkách k události,“ uvedl Masi. „V ostatních závodech Lewis spolu se všemi ostatními jezdci splnil požadavky na místo, ve kterém lze v souladu s poznámkami ředitele závodu provést cvičný start.“

„Důvod, proč určujeme místo pro cvičný start, je bezpečnost všech jezdců, a také proto, aby si všichni byli vědomi toho, co se ve skutečnosti děje.“

Změna názoru po závodě

Nabízí se ovšem otázka, zda sportovní komisaři nepodlehli nátlaku Mercedesu a Hamiltona (který měl po závodě dost ostré komentáře na jejich adresu).

Přehodnocení rozhodnutí z důvodů, které jsou popsány, sice dává smysl, ale rádiovou komunikaci mezi Hamiltonem a inženýrem museli mít sportovní komisaři k dispozici už při svém prvním rozhodnutí – konec konců byla i součástí oficiálního přenosu FOM. Předpokládáme, že sportovní komisaři museli ověřit, zda Hamilton nezastavil například kvůli technickému problému apod.