Penalizace pro Vettela mi změnila život, říká Pirro

Vettel si ve čtvrté zatáčce zkrátil trať a když se vrátil, tak podle sportovních komisařů ohrozil Hamiltona. Vettel za to dostal penalizaci 5 sekund. Cílem závodu sice projel první, ale po penalizaci skončil celkově druhý. V boxové uličce pak měnil cedule před svým a Hamiltonovým vozem.

Jedním ze sportovních komisařů je vždy bývalý jezdec. V Kanadě 2019 to byl Emanuele Pirro. Ve formuli 1 odjel na přelomu 80. a 90. let jen 37 závodů, ale dokázal třeba pětkrát vyhrát v Le Mans.

Pirro s odstupem času uvedl, že mu reakce na sociálních sítích po penalizaci změnila život.

„Bylo to velmi nepříjemné, svým způsobem to změnilo můj život a také mé vnímání. Nyní je můj vztah k sociálním médiím velmi odlišný,“ řekl Pirro v podcastu Beyond The Grid.

„Víc mě bolí, když vidím, jak si lidé stěžují. Myslím, že sociální média posilují jednu vlastnost, kterou máme víceméně všichni, a to je stěžování si a frustrace. Sociální média dávají mnoha lidem nástroj k vyjádření jejich frustrace – bohužel ne se znalostmi potřebnými k analýze určitých věcí, a tak to bylo opravdu nepříjemné.“

„Ale víc než všechny urážky, které jsem dostal, to bylo proto, že to bylo jednoduché rozhodnutí. Jen to lidé nepochopili a nakonec celá formule 1 něco ztratila, protože většina světa to vnímala špatně.“

„Udělali jsme jedno rozhodnutí ohledně jednoho závodního incidentu a to poškodilo celou F1, protože to bylo vnímáno špatně.“

I když Pirro připouští, že některá rozhodnutí se mohou zdát kontroverzní, zdůraznil, že stewardi se musí řídit pravidly.

„Ranilo mě to, protože mám tento sport moc rád. Říkal jsem si ‚proboha, proč nechápou, že vyhrát musí ten, kdo má vyhrát, a ne ten, kdo chce vyhrát‘.“

„Myslím, že celý svět chtěl, aby Sebastian Vettel vyhrál, protože procházel těžkým obdobím, byl to prostě nádherný příběh. Když ale dáte gól a je to z ofsajdu, tak to musí být ofsajd. Někdo musí rozhodnout, aby byl sport spravedlivý.“