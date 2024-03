Penalizace pro Magnussena za jeho drzé předjetí Cunody mimo trať nebyla dostatečná, tvrdí Albon

Kevin Magnussen sice v uplynulé Velké ceně Saúdské Arábie dojel mimo body, ale i tak si vysloužil velkou pozornost.

A to nejen vlastního týmu Haas, kterému zásadně pomohl k bodům, ale i jeho soupeřů – v tomto případě šlo o pozornost negativní. Počínání dánského pilota si všimli i sportovní komisaři, kteří mu udělili hned dvě 10sekundové penalizace.

Tu první za kontakt s Alexanderem Albonem, tu druhou za to, že Júkiho Cunodu předjel pomocí výjezdu mimo trať a následně před sebe Japonce nepustil.

Magnussen se tak dostal do pozice, kdy mohl za sebou držet vláček vozů, čehož využil před ním jedoucí týmový kolega Nico Hülkeberg k tomu, aby si před zastávkou v boxech udělal náskok před svými soupeři a udržel bodovanou desátou příčku.

Při hodnocení obou situací Albon uznal, že 10sekundová penalizace byla pro Magnussena dostatečným trestem, u předjetí Cunody však už ne.

„Myslím, že to bylo spravedlivé,“ uvedl podle Autosportu Albon, když měl posoudit trest pro jezdce Haasu za kolizi s ním samotným.

„Něco takového se může stát, pokud se tlačí na pilu. Navíc se mi nelíbí, jaký má ta zatáčka tvar. Myslím, že je to tam zavádějící. Musíte tam nechat více místa, než si uvědomujete, a to kvůli tomu, jak tam ke konci vyčnívá zeď. Kdyby to tam bylo více přímé, bylo by to jednodušší,“ sdílel Albon svůj pohled na kolizi s Magnussenem, který ho zavřel ke zdi.

„Co se 10sekundové penalizace za situaci s Júkim týká, tak to bylo trochu drzé. Chci tím říct, že za 10sekundovou penalizaci v podstatě zajistil body pro svého kolegu,“ zlobil se Albon, podle kterého by v podobných situacích měli jezdci vždy vrátit pozici svému soupeři, pokud jej předjedou nepovoleným způsobem.

„Neřekl bych, že by 5 či 10sekundové tresty měly být (v těchto případech, pozn. red.) správné. Podle mě to musí být tak, že musíte vrátit pozici zpět,“ je přesvědčen thajsko-britský závodník, který zároveň týmu Haas nevyčítá to, že Magnussena využili jako „pojízdnou šikanu“.

„Myslím, že každý tým by udělal to samé, kdyby obětováním jednoho jezdce zaručeně získal body. Špičkové stáje možná ne, ale týmy ze středu pole, které potřebují brát body při každé příležitosti, by to udělaly pokaždé,“ uzavřel Albon.