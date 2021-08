Penalizace jsou podle Marka nastavené nespravedlivě

„Až do posledních dvou závodů byla první polovina sezóny pozitivní,“ řekl Helmut Marko pro Motorsport-Magazin. „Pak se všechno sešlo – v negativním slova smyslu.“

V Silverstonu kolidoval Hamilton s Verstappenem. V Maďarsku způsobil Bottas nehodu, která vyřadila Péreze a vážně poškodila vůz Verstappena.

„V důsledku toho si musíme položit otázku, zda je systém trestů po dvou chybách Mercedesu spravedlivý. Možná by měly platit jinde standardy.“

„Antonio Giovinazzi dostal trest stop and go po překročení rychlosti v boxové uličce a Sebastian Vettel byl diskvalifikován za to, že neměl v nádrži dostatek paliva, přičemž 0,3 litru, které měl v nádrži, by mu pro kontrolu stačilo.“

„Na druhou stranu máme dva rozbité motory kvůli jezdcům Mercedesu, což znamená, že musíme finančně tvrdě narazit. Máme třímilionovou škodu a to je částka, kterou už jen tak nenajdeme.“