Peklo zamrzlo. Villeneuve pochválil Lance Strolla

Když před víkendem v Turecku naposledy získal kanadský jezdec pole position, nebyl Lance Stroll ještě na světě. Narodil se až rok poté. Tím Kanaďanem byl samozřejmě Jacques Villeneuve a bylo to v roce 1997, kdy také získal titul mistra světa.

Jacques Villeneuve je častým kritikem Lance Strolla, ale po kvalifikaci v Turecku musel i on smeknout. Jezdec Racing Pointu podle Villeneuva odvedl „lepší práci“ než ostatní.

„Bylo to výjimečné kolo,“ řekl Villeneuve pro agenturu GMM. „Na rozdíl od ostatních jezdců se nedopustil žádných chyb a využil zejména zaváhání Maxe Verstappena v jeho posledním pokusu," uvedl Villeneuve pro agenturu GMM.

„Tentokrát mu vlastně není co vytknout. Nebylo to štěstí, řídil dobře. Několik jezdců použilo stejnou strategii a na konci se rozhodlo pro pneumatiky do přechodných podmínek. Odvedl lepší práci.“

„Byl skvělý v kvalifikaci na Monzu v roce 2017 a také v Baku, když byl na stupních vítězů. Zřejmě mu vyhovují obtížné podmínky.“

Stroll nakonec závod dokončil na devátém místě. Podle Racing Pointu sehrálo roli poškození předního křídla.