Peklo zamrzlo. Hamilton pracoval na simulátoru

Předpokládá se, že Hamilton řídil simulátor Mercedesu ve středu před minulým víkendem, kdy se jela Velká cena Štýrska, a ve středu se vrátil do Velké Británie, aby tak učinil znovu – před nadcházející Velkou cenou Rakouska.

Novinářům Hamilton na tiskové konferenci řekl, že „nemohu říci, že by se mi to zrovna líbilo“, ačkoli zdůraznil, že „celkově to bylo pozitivní“.

„Po několika posledních těžkých závodech jsem se jen snažil zjistit, zda existuje nějaký způsob, jak bych mohl týmu pomoci, aby byl lépe připraven,“ uvedl Hamilton. „Myslím, že to přineslo pár dobrých věcí, ale nic převratného.“

„A tak budu i nadále spolupracovat s Anthonym (Davidsonem, pozn. redakce). Máme tam jezdce, kteří odvádějí spoustu práce. Pracujeme na procesech, jak s nimi komunikujeme o jejich programu, abychom si vyzkoušeli správné věci. Myslím, že celkově to bylo pozitivní.“