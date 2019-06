Peklo na Red Bull Ringu. Dojede Leclerc na strategii Ferrari?

Jezdci Ferrari se jako jediní dostali do druhé části kvalifikace na středních pneumatikách. Ve druhé části ale svou strategii překvapivě otočili. Do závodu tak Charles Leclerc odstartuje na měkkých pneumatikách. Stejně na tom bude také Sebastian Vettel, který sice v Q3 nevyjel, ale do první desítky postoupil.

Leclerc bude mít za sebou Verstappena a oba mercedesy na středních pneumatikách.

Teplota tratě by dnes mohla jít vysoko přes 50 stupňů Celsia. Jaká strategie bude výhodnější?

„Myslím, že pro Ferrari a Charlese, který startuje na měkkých, je to riskantní strategie, protože je to buď na dvě zastávky, nebo budete na konci prvního stintu hodně kompromitováni,“ řekl Toto Wolff.

S Wolffem souhlasí také Mario Isola z Pirelli. „Začít na střední vám určitě dává větší flexibilitu pro závod.“ Na druhou stranu by však podle Isoly na tom měly být měkčí pneumatiky lépe než před týdnem na okruhu Paula Ricarda.

Pro Leclerca bude důležitý start. Měkké pneumatiky mu mohou pomoci. Pokud se udrží na čele, bude mít dvě výhody – rychlejší směs a především čerstvý vzduch, který je pro pneumatiky samozřejmě výhodnější, než jízda v závěsu. Před týdnem bylo Ferrari navíc k pneumatikám vlídnější než Mercedes. Leclerc dokonce v závěru závodu dojel Bottase. Red Bull Ring je však odlišným okruhem.

Neméně důležité bude načasování zastávky, aby se Monačan po návratu na trať nedostal do provozu.

Pirelli očekává, že jezdci, kteří odstartují na měkké, budou stavět mezi 12. a 16. kolem závodu. Jezdci na středních pak mezi 14. a 20. kolem.

Rozdíl mezi Leclercovou zastávkou a zastávkami jezdců za ním nemusí být nakonec příliš velký. Pokud nebudou rozestupy příliš velké, bude mít některý z týmů tendenci zkusit undercut, na což budou muset ostatní reagovat.

Je otázkou, proč doopravdy se Ferrari rozhodlo startovat na měkkých pneumatikách. Na středních by nepochybně do Q3 postoupilo také.

První možností je, že jim tato strategie vyšla výhodnější na základě simulací. Scuderia vzala data z pátečních tréninků a nasypala je do simulátoru, na kterém pak v noci na sobotu do pozdních nočních hodin pracoval jeden z testovacích jezdců. Tento scénář potvrzuje také Leclerc.

„Po druhém tréninku jsme, jako každý tým po simulaci závodu, provedli analýzu,“ řekl Leclerc. „Měkká vypadala docela dobře, takže jsme s naší strategií docela spokojeni.“

Druhou možností je, že Ferrari reagovalo na Mercedes. Pokud by Mercedes získal pole position, potřebovalo by Ferrari udělat něco jinak. V případě pole position Ferrari by měkké pneumatiky mohly pomoci si vybudovat náskok a zabránit undercutu.

Kdo měl nakonec pravdu a lepší strategii, se dozvíme už dnes po 15. hodině.

Jaké sady pneumatik mají jezdci k dispozici

Foto: Getty Images / Bryn Lennon