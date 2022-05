Pátý závod, pátý vítěz. Sprint F3 v Barceloně vyhrál domácí Vidales

Vidalesovi spadla pole position pro sprint do klína poté, co byl původně dvanáctý pilot kvalifikace Zane Maloney penalizován za to, že neabsolvoval povinné vážení.

Vidales si pohlídal na startu vedoucí pozici, když okamžitě zaujal defenzivní stopu a druhému Juanu Manuelovi Correovi nedal šanci zaútočit do první zatáčky.

V pátém kole se před Correu dostal na druhé místo Jak Crawford. Američan ve 12. kole v nájezdu do první zatáčky vnějškem zaútočil na Vidalese, ten mu ale nenechal mnoho prostoru a Crawford musel vyjet ven z trati. Sportovní komisaři budou tento incident řešit po závodě.

Stupně vítězů doplnil Caio Collet. Brazilec startoval do závodu z pátého místa. V závěru závodu pak pilot MP Motorsport svedl souboj s Correou, ze kterého vyšel úspěšně a získal své první letošní stupně vítězů.

Čtvrtý dokončil závod Arthur Leclerc, který ještě dvě kola před cílem byl až šestý. Vydělal ale na souboji Correy s Alexanderem Smoljarem, kteří nakonec obsadili páté a šesté místo.

Sedmý dojel Kaylen Frederick před českým závodníkem Romanem Staňkem.

Staněk po svém prvním vítězství ve F3, kterého dosáhl v hlavním závodě při minulém víkendu v Imole, získal v Barceloně svou první pole position a do nedělního závodu tak bude startovat z nejvýhodnější pozice.

Ve sprintu startoval jedenáctý, hned po startu se dostal do nejlepší desítky.

V závodě pak vydělal na technických problémech vedoucího muže průběžného pořadí Victora Martinse, který musel odstoupit po sedmi kolech. V devátém kole si pak Staněk vyšlápl na Olivera Bearmana.

Bodovanou desítku uzavřeli Reece Ushijima, který získal své první letošní body, a desátý Isack Hadjar. Francouzi se vůbec nepovedl start z osmého místa a ve zbytku závodu se dostával zpět ze 14. pozice, na kterou se po prvním kole propadl.

Do čela průběžného pořadí se díky Martinsovým problémům dostal Leclerc, který má náskok jednoho bodu na Crawforda. Staněk je se ztrátou pěti bodů třetí.

Výsledky