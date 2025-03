Pátý titul na cestě? Ecclestone považuje letos za favorita Maxe Verstappena

Red Bull neočekává, že bude v Austrálii favoritem. Jak moc ztrácí a zda vůbec ztrácí, se dozvíme už tento víkend. Albert Park je ale dost specifická trať, takže skutečné rozložení sil na začátku sezóny zjistíme až později.

„V mnoha ohledech mě těší, že (šampionát) je tak otevřený, jak je. To je dobře. Stále si myslím, že ho vyhraje Max. Neexistuje důvod, proč by neměl,“ řekl Ecclestone pro agenturu Reuters.

„Pokud bude mít techniku, tak se o tom ani nemusíme bavit. Bylo by to definitivní. Pokud na to auto mít nebude, tak to zvládne.“

„Samozřejmě, že musíte myslet i na McLaren. A já bych chtěl vidět vyhrát Ferrari.“

Pokud jde o Ferrari, považuje bývalý šéf Formule 1 za většího favorita Charlese Leclerca. „Je tam od začátku a prošel si tím vším, takže ho těžko hodí přes palubu kvůli Lewisovi. Neříkám, že by to v případě Lewise nebylo možné, ale nepřestanou se starat o Leclerca a budou doufat, že to zvládne.“