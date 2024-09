Čtvrtý Russell ztratil v Singapuru na vítězného Norrise minutu

Russell přiznal, že Mercedes na McLaren a Red Bull na městské trati v Singapuru nestačil a čtvrté místo tak bylo maximem, kterého mohl dosáhnout.

„Po velmi obtížném pátku bychom zřejmě čtvrté místo ve velké ceně brali. Naše rychlost v kvalifikaci nám ale ukázala, že můžeme dosáhnout i více. Dnes to pro nás byl bezpochyby náročný závod jak z pohledu rychlosti, tak fyzicky,“ řekl Russell.

„Mclareny byly velice působivé a v jiné lize. V závěru jsme dokázali za sebou udržet ferrari Charlese (Leclerca), takže to byl večer o limitaci škod. Vzhledem k rychlosti vozu tohle bylo maximum, kterého jsme mohli dosáhnout.

„V nadcházejících týdnech nás čeká hodně práce, musíme pochopit, proč jsme poslední závody měli problém bojovat na čele. Od letní přestávky nejsme tak konkurenceschopní a je to frustrující. Snad nám vylepšení, která přivezeme na další závod do Austinu, pomohou udělat krok vpřed.“

Hamiltonovi nevyšla strategie

Se ztrátou téměř minuty na vítězného Norrise obsadil šesté místo mezi oběma jezdci Ferrari Lewis Hamilton.

„Je těžké popsat rozsah emocí, které cítíte po tak těžkém závodě. Tento rok je i nadále pro všechny testovací, všichni ale tlačíme na maximum. Ne vždy děláme věci správně, to byl případ dnešní strategie. Všichni jdeme do víkendu a do každého rozhodnutí se správnými úmysly, někdy to ale nevyjde. Může to být frustrující, jsme v tom ale společně,“ řekl Hamilton.

„V posledních závodech jsme ztratili na lídry a tvrdě pracujeme na tom, abychom přišli na důvody. Spojíme se jako tým, zanalyzujeme to a budeme se znovu soustředit na Austin. Půjdeme tam s energií, elánem a odhodláním. Je to další příležitost ukázat, co dokážeme, když věci děláme správně a snad uděláme s autem krok vpřed.“