Pátý Ricciardo si pochvaluje zlepšení vozu, Ocon byl penalizován

Od druhé řady jej přitom dělilo jen 121 tisícin, které Australan ztratil na Maxe Verstappena z Red Bullu. Ricciardo přitom ukázal rychlost už v pátečním druhém tréninku, kde obsadil třetí místo.

„Všichni byli trochu překvapeni včerejším třetím místem a svým způsobem byl tým trochu pod tlakem, aby to zopakoval,“ řekl pro Sky Sports F1 Ricciardo.

„Nemyslím, že někdo očekával třetí místo, čekali umístění kolem toho, kde jsme, takže jsem z pátého místa nadšený! Skoro po každém kole v kvalifikaci, když jsem projel cílem, jsem si vydechl. Cítil jsem, že jsem z každého kola dostal maximum, byla to potěšující kvalifikace.“

Ricciardo si po kvalifikaci také pochvaluje zlepšení v zadní části letošního modelu Renaultu R.S.20.

„Zadní část auta rozhodně pracuje lépe. Jsme schopni jít dříve na plyn, můžete cítit, že je tam přítlak a funguje to. Máme samozřejmě velkou radost, že jsme desetinu za Maxem, došlo k velkému zlepšení. Myslím, že minulý týden jsme na něj ztráceli nějakých osm desetin.“

Na závěr Australan vyzdvihl výkon Nica Hülkenberga, který ve své druhé kvalifikaci po návratu do F1, kdy u Racing Pointu nahrazuje Sergia Péreze, obsadil třetí místo.

„Je uvolněný a připravený! Klobouk dolů před ním. Všichni víme, že vůz funguje, ale nechci říkat, že je to jen autem. On odvedl opravdu dobrou práci. Sedět tak dlouho na gauči, není to snadné, i když je veterán.“

Ocon na roštu klesne o tři místa

Do závěrečné části kvalifikace se naopak nedostal druhý pilot Renaultu Esteban Ocon, který obsadil jedenácté místo. Po kvalifikaci však dostal od sportovních komisařů trest odsunu o tři pozice na roštu za blokování George Russella v sobotní kvalifikaci.