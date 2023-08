Patricková: Najít budoucí jezdkyni F1? To pro mě není důležité

Bývalá úspěšná jezdkyně Danica Patricková vyjádřila svůj názor na iniciativy, které mají za cíl nalézt příští pilotku F1.

O účast v závodě F1 v rámci velkých cen dosud usilovalo pět žen, přičemž pouze dvěma se podařilo kvalifikovat. Italka Lella Lombardiová je pak jedinou ženou, která se dokázala umístit na bodovaném místě (v GP Španělska 1975 dojela šestá).

V posledních letech roste počet iniciativ, jejichž cílem je najít a vychovat úspěšnou jezdkyni – ideálně takovou, která by to dotáhla do F1.

Zmínit můžeme například již zaniklý seriál W Series nebo současný šampionát F1 Academy, za kterým stojí samotná formule 1.

Na téma ženských šampionátů a snah o nalezení nové pilotky F1 nyní promluvila Danica Patricková, bývalá dlouholetá účastnice zámořského seriálu IndyCar.

„Možná předpokládáte, že je to pro mě důležité, ale není,“ uvedla Patricková v pořadu F1 Podcast televizní stanice Sky Sports.

„To, co dělá tento sport opravdu populárním, jsou skvělé závody. Můžete mít startovní pole z poloviny tvořené ženami, ale nebude to zajímavé sledovat,“ sdílela svůj názor žena, která vyhrála jeden závod šampionátu IndyCar.

K dívčím formulovým seriálům Američanka uvedla:

„Nemyslím to jako kritiku, podle mě jsou ženské šampionáty fajn, protože dávají příležitosti, ale jinak je třeba, aby dívky závodily proti chlapcům,“ prohlásila s tím, že důležitá je hlavně konkurence.

„To je důvod, proč někteří z nejlepších chtějí trénovat a být s těmi nejlepšími, protože se pak zlepšují. Pokud se srovnáte s něčím, co není nejlepší, pak to ovlivní úroveň vašeho úsilí. Musíte se dostávat do těch nejtěžších situací – co nejdříve, protože pak to bude ještě těžší.“

Dát ženám šanci svézt se ve voze F1

Patricková se rovněž nechala slyšet, že součástí projektů, jako je například F1 Academy, by měl být také test s vozem F1.

„Myslím, že plnohodnotný test může být skvělým způsobem, jak zjistit, zda je daná jezdkyně dostatečně rychlá. Mohl by to být krok kupředu. Jinak si ale myslím, že by pilotky měly závodit ve stejných seriálech jako kluci,“ dodala rodačka z Wisconsinu.