Patricio O'Ward si vyzkouší vůz F1. Přestup z IndyCar ale zatím v plánu není

Patricio O'Ward si vyzkoušel sedačku ve voze formule 1. Na konci roku se v Abú Dhabí zúčastní testu s McLarenem, za který závodí v IndyCar.

Zak Brown rád motivuje své jezdce. Ricciarda po stupních vítězů čeká jízda ve voze NASCAR. O'Ward měl zase slíbeno, že pokud letos vyhraje v IndyCar závod, čeká ho test s vozem F1.

Vloni se mu to nepovedlo, letos vyhrál už ve čtvrtém závodě sezóny (v Texasu). Poté přidal ještě jedno vítězství a celkově skončil třetí. Za pořadí v IndyCar se také udělují body pro super licenci. Mohli bychom Mexičana vidět ve F1? Podle Browna se teprve uvidí. Zatím to ale v plánu není.

„Soustředí se na IndyCar a já chci, aby na to zůstal velmi soustředěný,“ řekl Brown, kterého cituje Motorsport.com.

„Jezdci samozřejmě vždy touží jezdit ve formuli 1, ale myslím, že musíme vidět, jak to půjde v Abú Dhabí. Musíme také vidět, jak se vyvíjí situace v IndyCar a sledovat, jak se vyvíjí situace ve formuli 1, abychom zjistili, zda by vůbec byla v budoucnu nějaká příležitost. Myslím, že je to důležité.“

„Všichni se soustředíme na práci, kterou máme před sebou, a nepouštíme se do přemýšlení o tom, co by mohlo nebo nemohlo být.“

„Jak jsem mu řekl, nejlepší způsob, jak se dostat do formule 1, je udělat to, co Villeneuve nebo Montoya v šampionátu IndyCar. Pak uvidíme, co se stane.“

F1 čeká brzy víkend v Mexiku, ale Brown vyloučil, že by O'Warda nasadili do pátečního tréninku.

„To bychom nikdy neudělali. Nenasadili bychom jezdce do volného tréninku. Bezúčelně by to ohrozilo víkend.“

Podle Browna by to „v Mexiku byla velká zpráva, skvělá reklama,“ ale pro McLaren je důležité se soustředit na víkend a nasazení dalšího jezdce by to ohrozilo.

„Jsme uprostřed velké bitvy o třetí místo v šampionátu s Ferrari a neuděláme nic, co by tuto bitvu ohrozilo, to je jisté.“