Páteční tréninky letos zřejmě opět potrvají 90 minut

Formule 1 letos chystá upravený formát víkendu. Největší změny budou v pátek.

Na podrobnosti si musíme ještě počkat. Oficiální web F1 sice už uvádí přehled závodů letošní sezóny, kterých bude rekordní počet 23, ale u všech tréninků, kvalifikací a závodů je stále jen „TBC“ – bude potvrzeno. Platí to i pro první závod sezóny, který se pojede v Bahrajnu.

V průběhu sezóny uvidíme šest sprintů. Víkendy se sprinty budou mít samozřejmě odlišný formát. Jak bude vypadat ten klasický?

Měl by být třídenní a to včetně Monaka, kde se vždy jezdily „páteční tréninky“ ve čtvrtek. Nyní by se mělo také v Monaku jezdit v pátek.

V pátek dopoledne budou marketingové povinnosti a technické přejímky (které byly dosud ve čtvrtek). Zvažovalo se, že týmy budou muset ukázat, jaké nové díly přivezly a jak fungují.

Odpoledne pak proběhnou dva tréninky. Vloni trvaly 60 minut, ale podle webu racingnews365.com bychom se letos měli vrátit ke klasickým 90 minutám. Stejný web uvádí, že standardně by měl první trénink začít ve 13:00 místního času, ten druhý pak v 17:00.