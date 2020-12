Ve sportovních pravidlech pro rok 2021 je jedna změna, o které se zatím oficiálně nemluvilo. Předpokládá zkrácení pátečních tréninků z 90 na 60 minut.

Mezi oběma tréninky má být i nadále přestávka 2,5 hodiny, což znamená, že by probíhaly v pátek například od 11:00 do 12:00 a následně od 14:30 do 15:30. Na přesné časy si ale musíme počkat.

Třetí trénink pak může začít nejdříve 19 hodin po skončení druhého (dosud to bylo 18,5 hodiny). Jeho délka i čas by měly být stejné jako dosud.