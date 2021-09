Páteční kvalifikace se jezdcům Ferrari líbí, sobotní program ale potřebuje změnu

Formule 1 v letošní sezóně ve vybraných podnicích zkouší nový formát závodního víkendu. Na Silverstonu a v Monze se v pátek místo tradičních dvou hodinových tréninků odjel pouze jeden, po kterém hned následovala v pátek večer kvalifikace.

Na přípravu pro kvalifikaci, která rozhoduje o postavení na startu sobotního sprintového závodu, podle jehož výsledků se naopak určí startovní rošt nedělní velké ceny, tak mají piloti méně času. Původně druhou hodinu pátečních tréninků nyní mají jezdci k dispozici v sobotu dopoledne před sprintem.

Páteční dopolední trénink je proto nyní pro jezdce a týmy mnohem důležitější, čemuž odpovídá také větší aktivita na trati.

„Celkem se mi líbí tento formát pro pátek. Myslím, že je to pro pátek rozhodně něco pozitivního. Normální pátky mě celkem nudí, protože v prvním a druhém tréninku nemáte co vyhrát, ani co ztratit,“ řekl Leclerc.

„Odjedete trochu více kol, to je vždy dobré, máte ale spoustu dalších šancí dohnat to, co například v prvním tréninku ztratíte. Teď je první trénink pořádnou částí víkendu, kdy se vyplatí tlačit a hledat limity. A myslím, že i pro nás jezdce je dobré vyjet na trať a okamžitě tlačit. Je to také zajímavější pro show. Osobně se mi tedy tento páteční formát líbí.“

Kvůli omezenému tréninkovému času považuje za zajímavější pátek také Sainz.

„Myslím, že pátek je pro každého jasně lepší, je to pokrok. První trénink je vzrušující, protože víte, že nemůžete udělat chybu a musíte se učit. Také týmy, které nyní mají velké množství nástrojů pro simulaci, to v tuto chvíli nutí jít s dobou, být moderní a pokusit se už v pátek postavit dobré auto,“ dodal Sainz.

Změnu potřebuje sprintová kvalifikace

Oba jezdci Scuderie se také shodují, že formát sprintové kvalifikace potřebuje změnu. 100kilometrový kvalifikační závod v Monze nenabídl takové drama jako ten první na Silverstonu.

„Tady v Monze jsem si to tak neužil. Myslím, že je tu prostor pro to vyzkoušet pro kvalifikační sprint něco jiného. Už tu bylo celkem dost návrhů. A myslím, že jsme všichni víceméně na stejné linii, abychom se pro kvalifikační sprint pokusili udělat něco jiného,“ myslí si Leclerc.

„Souhlasím s Charlesem, že musíme najít způsob, jak udělat sobotu zajímavější, protože v tuto chvíli si myslím, že ve srovnání se sobotní kvalifikací to nepřináší příliš vzrušení. Sprintovou kvalifikaci nepovažuji za napínavější než sobotní kvalifikaci. Musíme najít způsob, jak udělat sobotu zajímavější,“ dodal Sainz.

Šéf Ferrari Mattia Binotto se na celkovou situaci dívá optimisticky. Za zkoušku by podle něj stály závody s otočeným pořadím na startu.

„Myslím, že nový formát je i přesto pozitivním experimentem. Když se na to podíváte z pohledu celého víkendu, nejen na jeden den, ale na celý víkend, tak je pozitivní, že už v pátek máme nějakou akci,“ hodnotí Binotto.

„Celkově si myslím, že bychom to měli hodnotit kladně. Jak to můžeme zlepšit? Jsou tu nějaké nápady jako obrácený rošt. Pokud ne tohle, pak jsem si jistý, že v Komisi F1, FIA a mezi dalšími šéfy týmu budou další diskuse nebo nápady. Jsem tomu zcela otevřený. Myslím, že celkově to zatím musíme brát jako pozitivní experiment, který stále potřebuje čas a může být vylepšen.“