Páté místo odpovídá našim možnostem. Očekávám velmi otevřený sprint, tvrdí Russell

Zatímco v Austrálii byl Mercedes v průměru druhým nejrychlejším týmem za McLarenem, v Číně v kvalifikačním rozstřelu před sprintem černo-stříbrné monoposty netačily vedle Maxe Verstapepna ani na jezdce Ferrari.

Přesto nebyl současný lídr Mercedesu George Russell po pátčních jízdách v Číně zklamán.

„S kolem, které jsem předvedl v poslední části sprintové kvalifikaci, jsem docela spojený. Myslím, že páté místo odpovídá tomu, kde jsme dnes byli. Ve druhé části kvalifikace jsem byl chvíli mimo top 10, ale pak jsem poskočil na druhé místo. Necítil jsem přitom žádný rozdíl,“ uvedl Russell, který vyselk poklonu vítěznému Lewisi Hamiltonovi.

„Bylo to od něj skvělé kolo,“ uznal Brit.

„Myslím, že sprint může dopadnout jakkoli. S McLarenem to bylo trochu překvapení, protože v tréninku létali, a stejně tak i na začátku kvalifikace, ale na konci Lewis a Max (Verstappen) odvedli dobrou práci a je překonali. My jsme ale byli hned za nimi. Myslím, že máme na to ve sprintu uspět a že by to mohl být docela zajímavý závod,“ dodal Russell.

O dvě pozice níže než Russell se v pátek kvalifikoval jeho týmový kolega Andrea Kimi Antonelli, kterému podle jeho slov příliš nevyšla příprava pneumatik před záverečnými pokusy.

„Vše vypadalo dobře a v autě jsem se cítil dobře. Na měkkých pneumatikách jsem se však trápil, zejména pak v prvním kole, protože přilnavost byla velmi špatná. Myslím, že se mi nepodařilo pneumatiky dobře zahřát. Oproti kvalifikaci v Melbourne to byl však posun a uvidíme, co ukážeme zítra,“ řekl Antonelli.