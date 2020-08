Páté místo na startu v body neproměnil. Ricciardo udělal „Sebovy hodiny“

„Potkal jsem Seba v mediální zóně,“řekl Ricciardo po závodě. „Mám pocit, že posledních pár let jsou tady takové hodiny ‚a la Vettel‘. Je to situace, kdy jste na vnitřní straně u jiného auta, sešlápnete plyn a ztratíte kontrolu. Uděl to vedle mě v Austinu 2018.„

Ricciardo se do podobných hodin dostal při souboji se Sainzem. „Když jste poblíž jiného auta a v určitém úhlu, tak ztratíte část přítlaku, který na té straně obvykle máte a který tlačí auto k zemi. Myslím, že to byla rychlá ztráta přítlaku, která mě překvapila.“

„Dorazilo nás to. Nechci říkat, že to byl konec, ale byl. Nebylo to zábavné odpoledne.“