Pascal Wehrlein pojede za Porsche 24 hodin Le Mans

Úřadující mistr světa formule E Pascal Wehrlein se v červnu premiérově zúčastní 24 hodin Le Mans. Němec ve Francii usedne do továrního prototypu Porsche.

Německá tovární stáj nasadí do letošního ročníku nejslavnější čtyřiadvacetihodinovky světa hned tři prototypy Porsche 963 LMDh. Vozy #5 a #6 se účastní kompletní sezony vytrvalostního mistrovství světa WEC, zatímco prototyp #4 Porsche pošle do Le Mans ze zámořské série IMSA. A právě do něj usedne i Wehrlein.

Bývalý pilot týmů Manor a Sauber ve formuli 1 už prototyp 963 LMDh několikrát testoval a v lednu v něm absolvoval i svoji ostrou závodní premiéru. Čtyřiadvacetihodinovky v Daytoně se Wehrlein zúčastnil jakou člen posádky soukromého týmu JDC-Miller MotorSports. Ve žlutém Porsche se na Floridě střídal s Brycem Aronem, Gianmariou Brunim a Tijmenem van der Helmem a toto kvarteto dokončilo úvodní závod sezony IMSA WeatherTech SportsCar Championship na šestém místě absolutního pořadí.

V Le Mans se však historicky nejmladší šampion DTM převlékne do továrních barev a pojede s vozem #4. V něm se bude střídat s letošními vítězi z Daytony Felipem Nasrem a Nickem Tandym.

„Porsche má nesmazatelný odkaz v historii motorsportu. Jsem nesmírně vděčný za takovou příležitost. Velmi se na tuto výzvu těším, protože na rozdíl od formule E se zde budu dělit o vše, co bych měl obvykle ušité na míru – pozice v kokpitu, nastavení, strategie a mnoho dalšího,“ uvedl Wehrlein v oficiálním prohlášení.

Pascal Wehrlein závodí pro Porsche na poli elektrické formule E od roku 2020 a letošního Le Mans se kromě něj zúčastní i jeho stájový kolega z formulového seriálu Antonio Felix da Costa. Portugalec pojede čtyřiadvacetihodinovku na trati La Sarthe s prototypem Oreca 07 Gibson třídy LMP 2, zatím ale není známo, u kterého týmu.

Le Mans se letos pojede o víkendu 14. a 15. června a celkem se ho zúčastní 62 vozů (21x LMH, 17x LMP 2, 24x LMGT3). Program celého závodního týdne už od středečních tréninků nabídne opět kompletně živě Eurosport.