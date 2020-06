Pascal Wehrlein opustil indickou Mahindru

„Ode dneška už nejsem součástí Mahindra Racing. V mém zájmu bylo dokončit letošní sezónu, to ale v současné situaci není možné. V tuto chvíli o své budoucnosti nemohu říci mnoho, budu vás ale informovat. Všem děkuji za podporu, brzy se uvidíme na trati,“ napsal Wehrlein na svůj Instagram.

Nejmladší šampion DTM v historii Pascal Wehrlein vstoupil do formule E před sezónou 2018/2019 poté, co se na rok vrátil do německého šampionátu cestovních vozů k Mercedesu. Do DTM přešel z formule 1, kde naposledy závodil pro Sauber. V „královně motorsportu“ debutoval v sezóně 2016 u Manoru.

Ve formuli E je jeho nejlepším výsledkem druhé místo z loňské E-Prix v chilském Santiagu. V navazujícím závodě v Mexico City byl doslova pár metrů od triumfu, jenomže na cílové rovince mu došla energie a z vítězství se nakonec radoval Lucas di Grassi.

Wehrlein oznámil svůj odchod od Mahindry den po skončení oficiálního virtuálního šampionátu formule E, který celkově vyhrál Stoffel Vandoorne z Mercedesu.

Pětadvacetiletý Němec stále zůstává vývojovým pilotem Ferrari a ve vztahu k jeho budoucnosti se spekuluje o možném přestupu k Porsche, u kterého by v šampionátu elektrických monopostů nahradil Neela Janiho a stal se týmovým kolegou Andrého Lotterera.

Foto: ABB Formula E