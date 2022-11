Partnerství McLarenu a Gulfu končí

Partnerství mezi McLarenem a firmou Gulf nebude po dvou a půl letech prodlouženo.

McLaren v polovině roku 2020 obnovil partnerství se společností Gulf, která byla partnerem britského týmu již v roce 1968.

Od Gran Prix Velké Británie 2020 nesly vozy McLarenu modré a oranžové barvy Gulfu. V loňské Velké ceně Monaka pak McLaren jezdil se speciálním zbarvením (viz galerie).

Po více než dvou letech spolupráce se však obě značky rozhodly, že jejich smlouva nebude prodloužena.

„Náš dlouholetý vztah se společností Gulf se táhne celou historií McLaren Racing,“ uvedl Zak Brown.

„Společně jsme zaznamenali mnoho ikonických okamžiků, včetně našeho slavného monackého zbarvení v roce 2021. Přestože to cítíme jako přirozený bod ukončení partnerství, vždy je prostor pro to, abychom přivítali zpět staré přátele, jak jsme to udělali již dříve.“

První spolupráce mezi McLarenem a Gulfem začala v roce 1968 ve F1 i sportovních vozech. Logo Gulf se rychle stalo jedním z nejznámějších. V roce 1971 se objevilo také ve filmu Le Mans, kde Steve McQueen jezdil za tým Porsche.

Společnost se v Le Mans dočkala mnoha vítězství a v devadesátých letech obnovila sponzorskou spolupráci s McLarenem a soukromým závodním týmem Raye Bellma.

Gulf McLaren F1 GTR v té době dominoval v závodech sportovních vozů. V roce 1996 vyhrál BPR Global Endurance Series a v roce 1997 třídu GT v Le Mans.