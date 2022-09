Partnera nevylučujeme, ale ani nepotřebujeme, zní z Red Bullu po krachu jednání s Porsche

Red Bull dnes stále používá pohonné jednotky Honda. Bude tomu tak až do roku 2025. V roce 2026 přijdou do F1 nové pohonné jednotky. Red Bull měl na jejich vývoji spolupracovat s Porsche, ale jednání ztroskotala.

Porsche dnes potvrdilo, že jednání s Red Bullem skončila. V Milton Keynes si už Red Bull staví vlastní motor, ale nelze vyloučit, že „na palubu“ přibere partnera.

Red Bull od dohody ustoupil hlavně proto, že se tým obával, že jeho schopnost rychle reagovat na každodenní požadavky F1 by byla ohrožena korporátnějším přístupem Porsche. Automobilka chtěla koupit 50 % Red Bullu.

„Red Bull se v roce 2026 stane výrobcem pohonných jednotek, takže bylo vždy přirozené vést diskuse,“ řekl Christian Horner pro Autosport. „Tyto diskuse jsou nyní uzavřeny a konsensus byl, že to nebylo správné pro zapojení Red Bullu do F1.“

„Před rokem a půl jsme se zavázali stát se výrobcem pohonných jednotek. Masivně jsme investovali do zařízení a lidí a první motor Red Bullu byl spuštěn přibližně před měsícem. Pro Red Bull je to tedy ohromně vzrušující nová kapitola a nikdy nebyla podmíněná nebo závislá na zapojení třetí strany nebo OEM (obchodní termín, který označuje výrobce zařízení, jehož výrobek je prodáván a propagován jinou obchodní značkou, pozn. redakce). “

Na otázku, zda by finanční příspěvek od Porsche byl bonusem, Horner odpověděl: „Ale pouze v případě, že by to odpovídalo naší DNA a naší dlouhodobé strategii. Nikdy neproběhla finanční diskuse. Porsche je skvělá značka, ale DNA je poměrně jiná.“

„Během diskuse se ukázalo, že došlo ke strategickému nesouladu. Red Bull ukázal, čeho je ve F1 schopen. A samozřejmě, jako nezávislý tým a nyní výrobce motorů, se těšíme, až budeme soutěžit s OEM s pohonnou jednotkou i šasi.“

„Plně se soustředíme na pohonnou jednotku Red Bull, a pokud by existoval stejně smýšlející partner, který by mohl projektu něčím přispět, pak bychom to samozřejmě museli zvážit. Ale není to podmínkou.“

„Budeme jediným týmem kromě Ferrari, který bude vyrábět motor a šasi v jednom kampusu pod jednou střechou. Věříme, že pro dlouhodobou konkurenceschopnost týmu je to naprosto správné. A samozřejmě to nabízí i další příležitosti. Například pro projekt RB17 (chystaný hypercar, pozn. redakce) bychom mohli potenciálně dokonce vyrobit vlastní pohonnou jednotku, takže strategicky pro nás má celý kampus pod jednou střechou velký smysl.“