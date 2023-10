Parc fermé během sprintových víkendů je podle Hornera tak trochu vtip

Ve víkendech se sprintem začíná režim parc fermé už v pátek. Po začátku kvalifikace mají týmy už jen omezené možnosti, jak měnit nastavení.

„Pro mě je parc fermé tak trochu vtip,“ řekl Horner, kterého cituje Motorsport.com.

„Máte jeden trénink na nastavení auta a pak už mohou jít inženýři klidně domů. Je potřeba se na to podívat. Jsem si jistý, že to přispělo k problémům se světlou výškou u týmů, které se dostaly do rozporu s pravidly.“

„V podstatě je to jen o jízdě ve sprintu. Není tam žádné riziko a není za tím žádná skutečná motivace.“

„Měli bychom se opravdu obrátit na fanoušky a zjistit si jejich názor. Co chtějí?“ zamýšlí se Horner.

„Myslím, že by bylo zajímavé podívat se na konci roku na údaje o tom, jak populární byly sprintové závody, protože v konečném důsledku jde především o fanoušky.“

„Důvodem, proč děláme sprintové závody, je snaha poskytnout více zábavy a vytvořit tak atraktivnější událost. Musíme být k sobě na konci roku upřímní a říct si: ‚Dobrá, co můžeme udělat lépe? Co se můžeme naučit? A jak můžeme zlepšit podívanou?‘“

„Pokud se to jezdcům bude líbit a budou to považovat za přínosné a týmům to bude připadat přínosné, pak si myslím, že se to nakonec bude líbit i fanouškům.“