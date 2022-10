Palou si první trénink užil. Přestup z IndyCar do F1 ale není ve hře

Týmy musí dát ve dvou trénincích šanci mladým jezdcům. McLaren dal šanci španělskému mladíkovi.

Museli bychom si to potvrdit v historických záznamech, ale patrně se ještě nestalo, že by na trati v rámci víkendu F1 byli tři španělští jezdci. V prvním tréninku v texaském Austinu (kdysi území španělsky mluvícího Mexika) se tak stalo. Kromě Sainze a Alonsa vyjel na trať také šampion IndyCar Alex Palou.

Nebyla to jeho první zkušenost ve voze formule 1. Už dříve ho McLaren posadil do loňského vozu. Mohl tak srovnávat.

„Jsou opravdu odlišné,“ řekl Palou, kterého cituje RaceFans o srovnání vozů F1 a IndyCar. „Je to jako jiná liga.“

„Ale tak je to samozřejmě ve všem, že? Třeba velikost týmu je ve srovnání s týmem IndyCar šílená. Stejně tak rozpočet. V IndyCar závodíme se stejným šasi už 10 nebo 11 let a oni ho každé dva roky mění pomocí aktualizací. Je to velmi odlišné.“

„Tohle auto má samozřejmě mnohem větší rychlost, ale myslím, že jako závodník si na tu rychlost zvyknete, spíš jde o schopnost auta s přítlakem jet rychle v zatáčkách, brzdit tak pozdě, že je to prostě šílené.“

„Uteklo to opravdu rychle. Myslel jsem, že to bude trochu delší, ale byla to jen hodina. Bylo to úžasné.“

„Myslím, že jsme udělali docela dost práce. Na začátku jsme udělali vše, co tým potřeboval, a pak to bylo spíš pro mě, abych jel a cítil se pohodlně. Jsem super, super šťastný.“

Palou musel být občas nabádán, aby omezil pozdní brzdění, když zkoumal limity svého vozu. „Prostě jsem cítil, že to auto má takové možnosti, že jsem to v některých místech zkrátka přestřelil. Podle mě je to dobře, je lepší přestřelit a pak jít zpět, když máte jen hodinu. A věděl jsem, že máme jen sadu pneumatik, takže jsem musel všechno zvládnout ve dvou kolech a nemohl jsem moc čekat, takže asi proto...“

Palou neměl čas zajet kolo na měkké směsi pneumatik – svůj nejlepší čas stanovil na střední směsi a na týmového kolegu Landa Norrise ztratil přes dvě sekundy. Zajet co nejlepší čas ale nebyl hlavní cíl.

„Myslím, že by pomohlo zajet více kol a zřejmě i získání další sady pneumatik na konci,“ řekl Palou. „Ale naším dnešním programem nebylo jet rychle, ale získat na začátku data pro tým, což se nám podařilo. Získali jsme všechno, pak jsme sundali všechny senzory a soustředili se na sebe.“

Palou si v minulosti vyzkoušel evropské juniorské série ale v roce 2019 třeba také japonskou super formuli, kde skončil třetí.

„Je to blíž F1 než IndyCar. Ale to už je dávno. Od té doby jsem se v IndyCar hodně naučil. Z IndyCar jsem si prostě odnesl víc věcí než ze super formule. Ale jsou si bližší, obě jsou lehké, mají hodně přítlaku. Super formuli chybělo hodně výkonu, ale i tak jsou to určitě bližší série než IndyCar, co se týče auta.“

Palou uvedl, že se vážně nezabývá možností přestupu do F1, protože se snaží zopakovat svůj úspěch v podobě zisku titulu v IndyCar.

„Samozřejmě, že jako závodník, který má rád motorsport, chcete jít do F1. Během své kariéry jsem si uvědomil, že F1 není místo, kterého bych mohl dosáhnout. Zamířil jsme do IndyCar a povedlo se to.“

„Kupodivu mi získání titulu v IndyCar dalo příležitost být dnes tady. Beru to, přijímám každou sekundu. Nehoním se za tím. Samozřejmě, když mi někdo nabídne jízdu, tak pojedu. To je můj největší sen. Ale na to se nesoustředím. Mám za sebou kariéru v IndyCar, byli jsme úspěšní a chci získat co nejvíce šampionátů.“