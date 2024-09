Palou potřetí šampionem IndyCar. Španělská hvězda přepsala historii

Palou měl před posledním závodem sezony reálně již jen jediného vyzyvatele, protože šance Scotta McLaughlina ležely už pouze v rovině matematické teorie. Španělský pilot stáje Chipa Ganassiho se tak mohl obávat pouze veterána Willa Powera, jeho závod ale brzy zničila obří smůla. Power musel už ve třináctém kole neplánově do boxů kvůli uvolněnému bezpečnostnímu pásu a jeho šance na třetí kariérní titul se tak brzy vypařily.

„Samozřejmě nechcete, aby se něco takového stalo vašemu největšímu soupeři při finále sezony. Na druhou stranu my jsme si zase vybrali velkou porci smůly před čtrnácti dny. To je prostě závodění, to je motorsport. Přesně proto je náš sport tak těžký,“ komentoval Powerovo nashvillské neštěstí Palou.

Sedmadvacetiletý Španěl od té chvíle jel poměrně poklidný závod a soubojům na čele přihlížel ze zadnějších pozic. Diváci se v samotném závěru bavili velkou bitvou o vítězství, kterou spolu svedli Patricio O’Ward a Colton Herta. Mexičana nakonec dokázal Herta zdolat po dramatickém souboji a zakončil tak ročník 2024 triumfem.

Staronový šampion Alex Palou dojel do cíle na jedenáctém místě a ihned odstartoval mistrovské oslavy „koblihami“ pod hlavní tribunou. Důvodů k radosti měl Palou hned několik. Stal se prvním pilotem IndyCar od Daria Franchittiho, který dokázal obhájit titul. Franchittiho v letech 2009 až 2011 završil dokonce mistrovský hattrick, shodou okolností rovněž v barvách Chip Ganassi Racing. Palou se navíc ve věku 27 let, 5 měsíců a 14 dnů stal historicky druhým nejmladším trojnásobným šampionem IndyCar, dříve to zvládl pouze Sam Hornish junior, který tohoto milníku dosáhl v sezoně 2006 ve věku 27 let, 2 měsíců a 8 dnů.

Třetí titul je pro Paloua v jedné věci více výjimečný než ty dva předchozí. Tentokrát se stal šampionem už jako otec. „Říká se, že pocit z vítězství je ta nejlepší věc v životě, s čímž mohu souhlasit. Také se říká, že stát se otcem je ta nejlepší věc v životě, s čímž souhlasím ještě o něco více. Když ale dosáhnete obojího v jednom roce, tak je to prostě mimořádně výjimečné,“ líčil dojatý Španěl novinářům v Nashvillu po závodě.

Sesadí někdo Paloua z trůnu příští rok? Sezona IndyCar 2025 odstartuje Grand Prix v St. Petersburgu 2. března.