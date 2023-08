Palou nedodrží smlouvu s McLarenem v IndyCar. Míří do formule 1, nebo zůstane tam, kde je?

Alex Palou to udělal znovu. Vloni nechtěl dodržet smlouvu a měl v úmyslu odejít do týmu McLaren v IndyCar. Letos je to naopak McLarenu, komu dává košem.

Alex Palou vládne IndyCar. Titul v americké sérii vyhrál rodák z Katalánska už v roce 2021. V současné době je první s 513 body. Druhý Josef Newgarden na něj ztrácí 84 bodů. Palou letos z dosavadních třinácti závodů vyhrál čtyři a v dalších čtyřech závodech byl na stupních vítězů.

Rozhodnuto ještě není, ale je to blízko. Napovědět může i závod, který se jede v Indianapolis dnes. Poté už budou zbývat jen tři poslední závody.

Za Ganassiho jezdit nebudu, odcházím k McLarenu

V IndyCar obléká Palou dres týmu Chip Ganassi Racing. Má ale také vazby na formuli 1. Testoval starší vozy, vloni v Austinu v rámci tréninku i ten „současný“ a je rezervním jezdcem McLarenu.

Jeho smluvní situace je už delší dobu složitá a poměrně hodně připomíná případ Piastriho z formule 1.

V polovině července loňského roku Chip Ganassi Racing potvrdil Alexe Paloua pro letošní rok. Španěl to ale vzápětí dementoval na sociálních sítích. O chvíli později ho pak McLaren přivítal ve svém týmu. Neuvedl sice přímo, že bude Palou jezdit v IndyCar za jeho tým Arrow McLaren SP, ale je nepravděpodobné, že by Palou jezdil někde jinde.

Na konci července loňského roku podal Chip Ganassi Racing na Paloua žalobu. V polovině září 2022 se pak obě strany dohodly, že Palou zůstane tam, kde je, ale bude současně testovat s McLarenem vozy F1 a stane se jeho rezervním jezdcem. Právníky mu tehdy mimochodem platil McLaren.

Dvě kauzy, které spolu sice nesouvisí, ale v obou byl zapojen McLaren, obě byly podobné a obě dopadly pro jezdce dobře. Piastri je na tom lépe, než by byl v Alpine. Nevíme, jak by na tom byl Palou u McLarenu, ale lépe zřejmě ne. Vede šampionát a nejvýše postaveným jezdcem McLarenu je Pato O'Ward na šestém místě.

Za McLaren jezdit nebudu

Očekávalo se, že Palou bude v příštím roce jezdit za Arrow McLaren SP. Jenomže to udělal znovu... Tentokrát dal košem McLarenu.

Před několika desítkami hodin dostali zaměstnanci týmu Arrow McLaren dopis, jehož kopii získala agentura Associated Press. Zak Brown v něm píše, že ho Alex Palou několikrát ujistil, že v příštím roce bude oblékat overal McLarenu. Dokonce už měl dostat i zálohu na plat. Jenomže se tak nestane. Palou nemá v úmyslu smlouvu dodržet.

„Je to neuvěřitelné zklamání vzhledem k závazku, který vůči nám přímo i veřejně učinil, a k naší významné investici do něj, která na základě tohoto závazku vznikla,“ napsal Brown.

McLaren měl Španělovi při loňském sporu s Ganassim platit právníky a také do něj investoval „miliony“, když ho posadil do starších vozů. McLaren se tak s ročním zpožděním ocitá ve stejné situaci jako Alpine. Také Francouzi si stěžovali, že do Piastriho investovali velké peníze – rovněž v případě Australana šlo především o testování starších vozů formule 1.

Zklamán není jen Brown. Podobné pocity vyjádřila také manažérská firma, která Španělovi vloni pomohla smlouvu s McLarenem vyjednat.

„Společnost Monaco Increase Management byla hořce zklamaná, když se dozvěděla o rozhodnutí Alexe Paloua porušit stávající smlouvu s McLarenem na rok 2024 a další roky,“ uvedla firma v sobotním prohlášení.

„Společně jsme vybudovali vztah, který podle nás přesahoval jakékoli smluvní závazky a vyvrcholil ziskem titulu v IndyCar v roce 2021 a vytyčením cesty k příležitostem ve F1. Život jde dál a my Alexovi přejeme vše nejlepší k jeho dalším úspěchům.“

Exkluzivní klauzule

Podle agentury AP měl Palou ve smlouvě s McLaren exkluzivní klauzuli, která by ho vyvázala ze smlouvy s McLarenem v IndyCar, pokud by se mu do 1. července podařilo najít sedačku ve formuli 1. Ve čtvrtek v Indianapolisu (tedy měsíc a půl po konci této klauzule) Palou potvrdil médiím, že ve F1 nemá nic domluveného.

Zatím není jasné, jaké jsou další plány mladého Španěla. Možnosti jsou ale v zásadě dvě. Mohl by samozřejmě zůstat v IndyCar, ale také odejít do F1. Bez smlouvy pro příští rok je celkem 7 jezdců. Palou by měl ale nejspíše největší šanci u Williamsu (náhrada za Sargeanta) ale ještě větší u AlphaTauri.

Formule 1? Možná spíše naopak

V červenci napsal novinář Joe Saward na svém blogu, že se výkony Španěla velmi líbí Helmutu Markovi.

Pokud by Palou v příštím roce nahradil Ricciarda, byla by to hodně těžká mise. Pokud by měla AlphaTauri alespoň o trochu lepší vůz a Palou zazářil, mohl by být už v roce 2025 týmovým kolegou Maxe Verstappena a vypálit tak rybník nejen Pérezovi ale také Ricciardovi.

Na druhou stranu je to jen pár týdnů, co z AlphaTauri odešel Nyck de Vries. Helmut Marko potvrdil, že k němu nepřistupoval jako k nováčkovi, protože má mnoho zkušeností, a tak měl být soupeřem či dokonce přemožitelem Júkiho Cunody hned od začátku.

Palou se narodil v roce 1997, takže je o dva roky mladší než De Vries, ale je už také velmi zkušeným jezdcem. Přístup Marka k němu by tak mohl být podobný.

Nakonec je ale pravděpodobnější, že si Palou dveře do formule 1 spíše uzavírá. Po konci sezóny IndyCar se měl stát plnohodnotným rezervním jezdcem McLarenu. Zřejmě by ho čekala účast v pátečních trénincích (nabízí se opět Austin) a vídali bychom ho v paddocku. Poté, co dal McLarenu košem, se ale tento příběh zřejmě nestane.

Jako pravděpodobnější varianta se zatím zdá ta, že Palou zůstane u Chipa Ganassiho. Bojuje o titul a jeho cílem bude nepochybně také vítězství v Indy500. V případě přestupu k McLarenu by si nejspíše pohoršil.

Ganassi samozřejmě není ve formuli 1. Palou by si ale nemusel uzavřít dveře zcela. Jeho pokračování u Ganassiho má mít silnou podporu Hondy, která z F1 nikdy zcela neodešla a od roku 2026 bude dodávat pohonné jednotky Astonu Martin. V té době ale už bude Španělovi 29, což je na debut v královně motorsportu možná už pozdě. Ale uvidíme...