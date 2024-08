Palou jako kandidát na sedačku u Audi? Je to fake, říká Španěl

U Sauberu a Alpine jsou stále volné sedačky, které jsou zahalené mlhou. Zatím nevíme, kdo bude vedle Hülkenberga, respektive Gaslyho příští rok závodit.

Před pár dny se objevily spekulace, že by jedním z kandidátů na sedačku u Sauberu, ze kterého se v roce 2026 stane Audi, mohl být Alex Palou.

Španěl jezdí v IndyCar, kde vyhrál 11 závodů a dvakrát se stal šampionem. Letos má zatím nakročeno ke třetímu titulu.

27letý pilot ale jakákoliv jednání popírá. „Všechno je to fake. Vím, že mi to nemusíte věřit, ale není to tak. Jsou to falešné informace,“ řekl Palou pro IndyStar. „Neměl jsem žádné kontakty s Audi. Nula.“

Palou také jasně řekl, že ani jeho manažer Roger Yasukawa neměl žádný kontakt s vedením Sauberu/Audi.

Palou byl rezervním jezdcem McLarenu. V minulosti byl také spojován se sedačkou u AlphaTauri jako náhrada za De Vriese. Tým nakonec angažoval Ricciarda.