Palou by případnou nabídku od Cadillacu neměl přijímat, míní jeho kolega z vytrvalostních závodů

Již přibližně za devět měsíců vstoupí do F1 nový tým, kterým bude Cadillac. Americká stáj nicméně zatím neoznámila, kteří jezdci za ní budou v premiérové sezoně v královně motorsportu závodit.

Všeobecně se má za to, že by Cadillac preferoval jezdeckou dvojici, která by zahrnovala pilota s bohatými zkušenostmi v F1 a jednoho, ideálně amerického, nadějného mladého jezdce.

„Jezdce budeme vybírat podle zásluh,“ uvedl nicméně nedávno v rozhovoru pro Autosport šéf stáje Graeme Lowdon.

V médiích se každopádně nejvíce skloňují jména jako Valtteri Bottas, Sergio Pérez či dokonce Mick Schumacher. Z Američanů pak Colton Herta, který však zatím nemá potřebné body (udělované FIA na základě výsledků v nejrůznějších šampionátech) k tomu, aby získal tzv. superlicenci opravňující startovat ve velkých cenách F1.

V diskuzích se občas objevuje i jméno španělského závodníka Álexe Paloua, který v posledních letech dominuje šampionátu IndyCar.

Rodák z Barcelony ovládl americký šampionát v letech 2021, 2023 i vloni, přičemž vše nasvědčuje tomu, že se stane mistrem i letos. Po sedmi odjetých závodech má na svém kontě pět výher, a to včetně triumfu v Indy 500.

Pokud by však Palou od Cadillacu dostal nabídku, podle Rengera van der Zandeho, jeho týmového kolegy z posledních 24hodinovek v Daytoně, by jí neměl přijímat.

„Na místě Paloua bych s Cadillacem nepodepsal, protože nebude vpředu,“ uvedl Van der Zande v rozhovoru pro RacingNews365.

„Kdybych byl Chip Ganassi (majitel stejnojmenného týmu, pozn. red.), Paloua bych nepustil, ale kdybych byl Cadillac, měl bych o Paloua zájem,“ podotkl dále nizozemský závodník.

„Je velmi ohleduplný k pneumatikám, vypočítavý a téměř nudný. Výsledkem je, že udeří v pravý čas. Nechybí mu ale ani rychlost. Myslím, že Alex je v současnosti vlastně tak trochu Maxem Verstappenem amerických závodů,“ dodal Van der Zande, kterého o nadcházejícím víkendu čeká 24hodinovka v Le Mans.