Palmer považuje nutnost absolvovat v Monaku dva pit stopy za umělou záležitost

Pro Velkou cenu Monaka bude nově platit pravidlo, které povede k minimálně dvěma povinným pit stopům. Bývalý pilot F1 Jolyon Palmer to považuje za umělotinu.

FIA krátce před začátkem sezony 2025 rozhodla o tom, že od letoška bude v případě Velké ceny Monaka platit nová povinnost. Ta spočívá v nasazení minimálně tří sad pneumatik (v případě využití obutí do mokra či přechodných podmínek toto nařízení neplatí), což ve výsledku (za standardních podmínek, když závod nebude přerušen) znamená povinnost absolvovat minimálně dva pit stopy.

Řídící orgán si od tohoto kroku slibuje, že díky více zastávkám bude závod v ulicích Monte Carla divácky atraktivnější. Toto rozhodnutí padlo i s ohledem na loňský závod, který byl velmi nezáživný.

Bývalý pilot F1 Jolyon Palmer si však nemyslí, že nové nařízení situaci zásadně zlepší.

„Je to trochu umělotina,“ uvedl Palmer ve vysílání F1 TV během předsezonních testů v Bahrajnu.

„Vloni to byla opravdu špatná velká cena. Nemělo to však nic společného s počtem zastávek jako takových, ale spíše s tím, že přišla červená vlajka (během které si většina jezdců odbyla povinnost použít dvě různé sady pneumatik, pozn. red.). Možná by proto bylo lepší změnit pravidla, která se týkají červených vlajek, než zavádět povinnost dvou zastávek v boxech,“ sdílel svůj názor Palmer.

„Pokud si vzpomenete na předchozí závody, tak v roce 2023 vyhrál Verstappen, Alonso s Astonem byl druhý, zatímco třetí byl Ocon s vozem Alpine. Ve druhé polovině závodu začalo pršet a přišel chaos. Bylo skvělé, jak všichni balancují na hraně. V roce 2022 pak vyhrál Sergio Péreze, kterého před sebou hnal Carlos Sainz...“ připomněl expert internetové televize F1 TV.

„Přestože se zde nedaří předjíždět, tuhle Grand Prix mám rád. A nevím, zda přidání zastávky spíš nepovede spíše k tomu, že bude více umělé...,“ dodal Palmer.