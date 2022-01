Palmer by do Mercedesu místo Russella vybral Norrise

Po třech letech ve Williamsu dostal člen juniorského programu Mercedesu šanci v týmu z Brackley, kde nahradí Valtteriho Bottase.

A ačkoliv Russell s podceňovaným Williamsem vloni celkem čtyřikrát dokázal bodovat, úspěšnou sezónu měl také Norris. V italské Monze dojel pilot McLarenu druhý za týmovým kolegou Danielem Ricciardem a dobře si vedl také v Rusku.

V podcastu F1: Chequered Flag komentátor F1 stanice BBC Jack Nicholls řekl: „Pokud bych byl v Mercedesu a měl bych volnou volbu vedle Hamiltona, myslím, že bych pro tento rok místo Russella vybral Norrise.“

A Palmer souhlasil. „Tady souhlasím s Jackem, jsem také pro Landa. Způsob, jakým za sebou na konci v tom závodě v Soči udržel Lewise Hamiltona, dokud jej zradila strategie a volba pneumatik, byl neuvěřitelný,“ řekl bývalý pilot Renaultu.

„Kluk, který nikdy nevyhrál závod, měl za sebou sedminásobného mistra světa, co mu dýchal na krk v Mercedesu... Pak začalo pršet a on vyjel několikrát mimo trať, klouzal tam, a přesto za sebou udržel Hamiltona. A všichni víme, jak je (Hamilton) na mokru dobrý. Myslím, že to bylo od Norrise opravdu dobré.“

Když však Palmer pro Formula1.com vybíral nejlepší momenty loňské sezóny, připomenul Russellův výkon v kvalifikaci na mokré trati v belgickém Spa-Francorchamps, kde s Williamsem obsadil druhé místo za Maxem Verstappenem.

Kvůli silnému dešti byl závod po dvou kolech za safety carem ukončen a Russell tak získal pro sebe první stupně vítězů.

„Williams nebyl na mokru v Belgii špatným autem, nikdy by ale na roštu nedokázal rozdělit aspiranty na titul. Russell porazil v kvalifikaci všechny až na mistra světa roku 2021, který je na mokru sám králem. Těžký den pro fanoušky, ale skvělý den pro George a Williams,“ řekl Palmer.