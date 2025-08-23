Padnou příští rok rekordy? Vozy by mohly atakovat rychlost 400 km/h

Příští rok nás čeká snad největší změna pravidel v historii F1. Nové bude v podstatě vše.
Nové pohonné jednotky přinesou větší podíl elektrické složky a také udržitelné palivo. Vozy budou menší a lehčí. Zadní křídlo se bude na rovince otevírat vždy a navíc se bude otevírat i to přední. Aktivní aerodynamika se tak postará o výrazné snížení odporu na rovinkách a tedy větší rychlost.
V zatáčkách sice budou vozy pomalejší, ale na rovinkách by to měly „rozbalit“ – tedy než jim dojde v polovině rovinky šťáva nebo spíše elektrony z baterky.
Až o 2,5 sekundy pomalejší
Celkově bude příští generace vozů F1 o něco pomalejší, ale podle FIA rozhodně ne do té míry, aby to fanoušci výrazně pocítili. „Nejprve chci říct, že mě trochu překvapuje, jak velký důraz se klade na skutečné časy na kolo,“ řekl ředitel FIA pro monoposty Nikolas Tombazis v rozhovoru pro Motorsport.com.
„V tomto sportu jsme zažili různé fáze, kdy byly vozy pomalejší nebo rychlejší, a myslím si, že jakmile si na to zvyknete, je to v pořádku. Když vystoupíte ze simulátoru nebo v reálném světě přejdete z jednoho vozu do druhého, který je o sekundu a půl pomalejší, tak si nejprve řeknete, že to není dobrý vůz, protože tu sekundu a půl pocítíte. Ale myslím, že jakmile s ním chvíli jezdíte, tak to vlastně přestane vadit.“
„Podle našich simulací budou nové vozy na začátku platnosti předpisů o jednu až dvě a půl sekundy pomalejší, ale je jasné, že dojde k vývoji, který jim umožní zrychlit.“
„Upřímně řečeno, nemáme data od všech týmů, neznáme přesné hodnoty přítlaku všech týmů. Je možné, že některé týmy, které to zpočátku nezvládnou, budou o něco pomalejší než naše simulace, ale nečekáme, že časy na kolo budou předmětem diskuzí.“
400 km/h na rovinkách?
Podle Auto Motor und Sport (AMuS) by vozy mohly na rovinkách atakovat rychlost až 400 km/h. Připomeňme, že dosavadní rekord v závodě drží Valtteri Bottas. V řídkém vzduchu v mexické metropoli dosáhl v roce 2016 rychlosti 372,499 km/h. Ve stejném roce v Baku jel 378 km/h, ale nešlo o závod.
„Při plném výkonu se přiblížíme hranici 400 km/h,“ řekl Toto Wolff, kterého cituje AMuS. „Při výjezdu ze zatáček auto zrychluje jako bláznivé. Máte pocit, že sedíte v raketě,“ řekl rezervní jezdec Astonu Martin Felipe Drugovich.
„V zatáčkách je to opravdu zábava, protože vysoká elektrická složka znamená, že je vždy k dispozici výkon. Na náhlý pokles výkonu v druhé polovině rovinky si člověk musí zvyknout.“
Všichni jezdci „znají“ vozy pro příští rok zatím samozřejmě jen ze simulátoru. Na trati si je vyzkouší až na konci ledna během uzavřeného testu v Barceloně.
Dosavadní pocity jezdců nejsou zrovna dobré. Vozy sice možná dosáhnou velké rychlosti, ale v polovině rovinky přejdou do režimu nabíjení a budou „plachtit“. Ne všem se to musí líbit.
„Není to žádná zábava,“ řekl Charles Leclerc. „Ale jsme teprve v rané fázi vývoje.“
Toto Wolff kritiku nechápe: „Jak můžete hanit něco, co ještě ani pořádně nevzniklo?“
„Pro jezdce to bude jiný pocit z jízdy, než na jaký jsou zvyklí. To ale nemusí být automaticky horší. Všichni si na to rychle zvykneme,“ řekl Stefano Domenicali.
Podle Jamese Allisona z Mercedesu bude ovládání vozů příjemnější. Dnes si jezdci často stěžují na vyvážení. S novými vozy by to mělo být mnohem lepší.
Kromě toho by se mohla také zvětšit role jezdce. Podle Alexandera Albona bude mít jezdec v roce 2026 mnohem větší slovo v tom, jak nejlépe využít výkon a jak nejefektivněji nabíjet baterii.