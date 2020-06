Paddock F1: Týmy vymění obří motorhomy za stany

Vedení formule 1 se v rámci příprav a opatření souvisejících s koronavirem dohodlo s jednotlivými týmy, že klasické motorhomy, které týmy vozí na evropské závody a které slouží jako zázemí týmu, jezdců, jejich hostů a novinářů, tentokrát na závodech nebudou.

Přeprava a stavba motorhomu si vyžaduje velké množství zaměstnanců. V souvislosti s koronavirem bude ale výrazně omezen počet osob, které budou mít do paddocku přístup.

Mezi garážemi a motorhomy jsou při běžném závodu zaparkovány týmové kamiony, které týmy rovněž využívají během víkendu. Ty nově budou dále od garáží. Týmy naopak budou stavět stany a přístřešky.

Šéf logistického oddělení u týmu Mercedes Karl Fanson ve videu vysvětlil, jak se stáj vypořádává s novými pravidly.

„Nebude to stejné jako při normálních evropských závodech, protože nebudeme mít žádné motorhomy. Po dohodě s F1 přesuneme týmové kamiony dále od garáží a přivezeme si vlastní stany a přístřešky. Poskytne nám to více pracovního prostoru v garáži. Bude díky tomu jednodušší dodržovat rozestupy a pohodlně pracovat,“ řekl Fanson.

Změny se promítnou také v práci s vnějšími dodavateli. Podle Fansona budou muset být díly, které tým doveze z továrny, nyní shromažďovány mimo prostor paddocku a odlišný bude také přístup při dodávání paliva a pneumatik.

„Za normálních okolností by nám bylo palivo doručeno do garáže a my bychom poslali lidi do Pirelli, aby vyzvedli pneumatiky. Nyní bude ale vytvořeno odběrové místo pro palivo a také pneumatiky budeme vozit na sběrné místo. Naši kluci půjdou na sběrné místo, vyzvednou pneumatiky a pak je tam zase odvezou.

„Jakmile skončíme s pneumatikami, odvezeme je zpátky a Pirelli si je vyzvedne, jakmile my opustíme to sběrné místo.“

Foto: Getty Images / Paul Gilham