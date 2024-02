Oznámit Sainzovi, že bude nahrazen, nebylo snadné, přiznal Vasseur

Čtyři sezony a dost. Přestože byl vloni Carlos Sainz jediným jezdcem Ferrari, který dokázal vyhrát velkou cenu, nestačilo to Španělovi k tomu, aby s ním italský tým prodloužil letos končící smlouvu. Sainze na konci letošního ročníku v týmu nahradí Lewis Hamilton.

Šéf stáje z Maranella Frédéric Vasseur v rámci včerejší předsezonní prezentace přiznal, že se mu rozhodnutí Ferrari neoznamovalo Sainzovi snadno.

„Jak si asi dokážete představit, nebyl to nejjednodušší telefonát v mém životě,“ uvedl Vasseur, kterého cituje web RacingNews365.

„Nejtěžší byl ale ten s Totem (Wolffem),“ dodal vzápětí Francouz, který má jinak se šéfem Mercedesu dobré vztahy.

Navzdory tomu, že Sainz vstupuje do letošní sezony s vědomím, že ve Ferrari končí, je Vasseur přesvědčen o tom, že tato skutečnost nebude mít na jeho výkony vliv.

„Jsem plně přesvědčen, že je to velmi profesionální jezdec. Chápe, že je před námi dlouhá sezona a že je to obrovská příležitost,“ prohlásil boss Ferrari, podle kterého není nastalá situace vůči Španělovi nefér.

„Když máte příležitost mít v týmu Lewise, musíte to zvážit. Je to největší osobnost ve startovním poli a navíc člověk s největšími zkušenostmi, takže je to pro nás obrovská příležitost,“ sdílel Vasseur svůj pohled.

„S Carlosem to nemá nic společného. Vloni odvedl skvělou práci a jsem si jistý, že ji odvede i letos. Je to velký profesionál, máme spolu velmi dobrý osobní vztah. Je to ale tak, jak to je, takže se musíme soustředit na budoucnost,“ dodal muž, kterého čeká druhá sezona v čele Scuderie Ferrari.