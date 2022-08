Oznámení Porsche ohledně vstupu do F1 je už zřejmě hodně blízko

Jedním z cílů nových pravidel bylo usnadnit výrobcům vstup do F1. Nakonec toho využijí pro rok 2026 zřejmě Porsche a Audi, i když se spekuluje ještě o další automobilce.

Porsche by se mělo spojit s Red Bullem. Spekuluje se, že dokonce koupí podíl v týmu. Pro Porsche půjde spíše o návrat než o vstup, protože ve F1 už působilo – naposledy v roce 1991, kdy vyrábělo motor pro britský tým Footwork Grand Prix International.

Očekává se, že po schválení pravidel přijde oznámení velmi brzy – pravděpodobně v průběhu příštího týdne.

Na začátku týdne přišla zpráva, že si Porsche u německých úřadů zaregistrovalo ochrannou známku „F1nally“. Asi není těžké uhádnout, že jde o kombinaci slov „F1“ a „finally“.

U Audi je situace trochu zamotanější. Spekuluje se, že chce koupit jeden z týmů – nejblíže má být dohoda se Sauberem.

Pro obě značky je vstup jednodušší ve srovnání s Hondou v roce 2015. Pohonná jednotka bude jednodušší – hlavním bitevním polem bude spalovací motor a pak s odstupem baterie.

Porsche i Audi nemají zkušenosti z F1, ale mají je třeba z vytrvalostních závodů. Kromě toho bude zaveden rozpočtový strop a vstup udržitelného paliva alespoň částečně vynuluje náskok současných výrobců.

Před několika měsíci se hodně diskutovalo, zda bude společný projekt Porsche a Red Bullu vnímán jako nováček. Red Bull je zavedený tým, ale motor si nikdy nestavěl. Pokud by byl projekt vnímán jako nový, mohl by využít bonus pro nového výrobce.

Nakonec je tohle téma zdá se vyřešené elegantním způsobem – nový výrobce skutečně dostane více času na testovacích stolicích. Klíčový ale bude rok vstupu do F1. Podle tohoto roku se pak bude počítat počet hodin na stolicích pro roky předtím. Je to logické. Když začínáte od nuly, potřebujete více času než výrobce pro pouhý upgrade již hotové pohonné jednotky.

Háček je v tom, že v případě vstupu v roce 2026 bude počet hodin v letech 2022 až 2025 odpovídat tomu, co dostanou stávající výrobci. Rozdíl mezi novým výrobcem a stávajícími by se tak projevil až u výrobců, kteří do F1 vstoupí po roce 2026.

Noví výrobci ale budou moci pracovat s větším rozpočtovým stropem (příští rok o pět a v dalších dvou letech o deset milionů dolarů).