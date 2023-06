Označit stewardy jako amatéry je urážka. Steiner dostal napomenutí

Guenther Steiner kritizoval na tiskové konferenci stewardy. Ti ve Španělsku si ho v sobotu před kvalifikací zavolali na kobereček. Rozhodnutí ale zveřejnili až v neděli odpoledne.

Šéf Haasu na tiskové konferenci kritizoval sportovní komisaře – nechápe jejich rozhodnutí z Monaka, kde Hülkenberg dostal penalizaci za kolizi v šesté zatáčce prvního kola. Podle Steinera ke kolizi nedošlo.

Steiner mimo jiné řekl, že F1 potřebuje profesionální sportovní komisaře – kdy by stejní lidé jezdili na všechny závody a byli za to placeni.

„Každý profesionální sport má profesionály, kteří jsou rozhodčími a podobně. F1 je jedním z největších sportů na světě a my tu stále máme amatéry, kteří rozhodují o osudu lidí, kteří do své kariéry investují miliony.“

Dostal napomenutí

Stewardi rozhodli, že šéf Haasu porušil článek 12.2.1.k Mezinárodního sportovního řádu. Daný článek zakazuje používat výrazy, které by mohly být důvodně vnímány jako urážlivé, ponižující nebo nevhodné.

Stewardům se nelíbilo slovo „laymen“, které můžeme přeložit jako laik nebo v kontextu celého výroku jako amatér.

„Slovo ‚amatéři‘ pana Steinera a jeho zmínka o jiných sportech, které mají ‚profesionální‘ personál, by mohly být, a skutečně byly, vnímány jako urážlivé a podle našeho názoru důvodně urážely nejen stewardy v Monaku, ale také ostatní pracovníky FIA a mnoho dobrovolníků v motorsportu.“

„Stewardi však akceptují prohlášení pana Steinera během slyšení, že jeho zmínka o profesionalitě byla míněna jako odkaz na osoby, které pracují v dané roli jako ve své profesi, a nikoliv, že by stewardi jednali neprofesionálně.“

„Dále pan Steiner uvedl, že jeho zmínka o amatérech měla odkazovat na lidi, kteří pracovali příležitostně, a neznamenala nedostatek kvalifikace nebo specializace.“

„Pan Steiner se také otevřeně omluvil, ‚pokud se někoho dotklo to, co jsem řekl, nebo to, co jsem řekl, špatně pochopil‘. Stewardi tuto omluvu přijímají.“

„Pan Steiner uvedl, že kdyby chtěl někoho urazit, použil by výrazně odlišná slova. Stwardi toto nezpochybňují.“

„Stewardi berou na vědomí, že každá strana má právo nesouhlasit s jakýmkoli rozhodnutím stewardů, nicméně jsou pevně přesvědčeni, že takový nesouhlas by měl a může být vyjádřen s respektem.“