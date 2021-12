O’Warda vůz F1 nadchl. Desetkrát šílenější, než jsem čekal, říká

O’Ward letos vyhrál dokonce dva závody IndyCar a skončil celkové třetí. Vyhrál tak sázku se Zakem Brownem a mohl se v testu projet ve voze McLarenu. Celkem odjel 92 kol.

„Nemám slova, kterými bych dnešek popsal,“ řekl O'Ward. „Ta zkušenost a příležitost je vzácná, taková se naskytne jednou za život. Ale člověče, wow Jako páni, ta auta jsou neskutečná. Čekal jsem, že to bude šílené, ale je to šílené desetkrát tolik.“

„Od prvního kola, jakmile jsem vyjel, jsem cítil výkon a přilnavost, brzdění. Ta věc dělá, co chcete. Skvělý zážitek a prostě tohle je fakt auto.“

O'Ward dopoledne vedl, ale odpoledne dokázal svůj nejlepší čas zlepšit jen o šest desetin sekundy. Přiznal, že byl „trochu naštvaný“, protože nedokázal maximalizovat své kvalifikační simulační jízdy, ale jeho krk ke konci dne bojoval s přetížením.

„Na konci dne si myslím, že jsem pravděpodobně nedal všechno dohromady v jednom kole, protože moje hlava málem upadla. Můj krk je zničený. Ráno jsem se dostal do dobré pohody, ale předtím, než jsem si nakonec zajel pár kvalifikačních jízd, jsem jel nějaké závodní simulace, a jakmile jsem nasadil měkké pneumatiky a projížděl rychlými zatáčkami, moje hlava opravdu trpěla.“

Mexičan uvedl, že v zatáčkách právě kvůli krku ztrácel čas. O'Ward dodal, že testovací jízda pro něj byla „návyková“ a že to byl „nejlepší zážitek, jaký jsem kdy v závodním autě zažil“.

„Myslím, že se tomu nic nepřiblížilo. Co se týče řízení a pocitu, čeho je vůz schopen, a vnímání jeho limitů, nic se tomu nepřibližuje. Ten pocit, který vám Indycar dává, je šílený. Ale když nasednete do tohoto vozu, už jen to, jak je schopen dělat všechno tak rychle a všechno je tak stlačené. Je to jako videohra. Je to neskutečné.“

Podle O’Warda je potřeba více zkušeností s vozem, aby z něj jezdec dostal maximum. „Je to normální, bude to chtít čas, abyste věděli, čeho je schopné, abyste ho tam opravdu dostali a nešli přes limit. Nechtěl jsem si jen tak říct: ‚Mám velké koule, pošlu to tam!‘ a skončit ve zdi.“