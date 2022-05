O‘Ward vyhrál GP IndyCar v Alabamě a s McLarenem jedná o nové smlouvě

Scott McLaughlin v St. Petersburgu a poté dvakrát Josef Newgarden, který se radoval na oválu v Texasu i v ulicích Long Beach. Úvod letošní sezony IndyCar se nesl ve znamení triumfů jezdců stáje Penske.

Změna nastala v Alabamě. Pato O’Ward tady v neděli porazil úřadujícího šampiona Álexe Paloua i vítěze kvalifikace Rinuse VeeKaye a získal první letošní prvenství pro stáj Arrow McLaren SP.

Pro mexického pilota znamená triumf v Barberu pokračující oteplování vztahů mezi ním a jeho stájí. O’Ward totiž velmi nelibě nesl březnové oznámení McLarenu, podle kterého si v této v průběhu této sezony jeho rival z IndyCar Colton Herta otestuje britský monopost F1 z loňského roku.

Pro připomenutí, stejnou šanci dostal loni v Abu Dhabi sám O’Ward a doufal, že to nebyl jeho poslední test „královny motorsportu“. Pak se ale doslechl, že další šanci u týmu z Wokingu dostane Herta a není se čemu divit, že po této zprávě byl Mexičan ve vztahu ke svému zaměstnavateli poněkud zahořklý.

Sestřih - Honda Indy Grand Prix of Alabama

Nyní se ale zdá, že černý mrak z modré oblohy zase odplouvá pryč. Dvaadvacetiletý Mexičan dokonce prozradil, že spolu se zástupci svého týmu opět zasedl k jednacímu stolu a zase se rokuje o kontraktu.

„Být ve válce s vlastním týmem je vážně na nic. Jsem opravdu vděčný za to, že mezi mnou a stájí aktuálně probíhají pozitivně laděné rozhovory o budoucnosti a musím říct, že tohle jsem vážně chtěl pro všechny členy Arrow McLaren SP a pro Chevrolet,“ rozpovídal se O’Ward po vítězství v nedělním závodě v Alabamě pro motorsport.com.

„Řekněme, že k nové smlouvě jsem blízko. Ale upřímně, teď už jsme uprostřed rozběhnuté sezony, a proto si s tím úplně nechci dělat starosti. Nějak se to vyvine.“

„Konverzace, které vedeme, probíhají velmi dobře. V týmu je skvělá nálada, a to je přesně to, co potřebujeme na prahu května. Ten zbytek už se o sebe nějak postará,“ dodal O’Ward, který už s celým McLarenem vyhlíží 106. ročník Indy 500. Ve „staré cihelně“ se bude závodit o sklenici mléka, hromadu dolarů a nesmrtelnost 29. května.

Do té doby bude na piloty čekat ještě klasická Grand Prix na okruhu v Indianapolis, která se pojede 14. května.

Nejdůležitější měsíc sezony IndyCar otevírá jako lídr pořadí úřadující šampion Álex Palou, který se svým monopostem stáje Chipa Ganassiho sice zatím čeká na letošní první vítězství, avšak těží z konzistentnosti. Španěl pouze v Texasu nezískal pódium, dojel sedmý. Jinak byl dvakrát druhý (naposledy v neděli) a třetí ve slavném Long Beach.