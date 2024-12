Otrava jídlem, penalizace a první trénink s bratrem. Leclerc zažil v Abú Dhabí pestrý den

Ferrari jako řada dalších týmu dala v prvním volném tréninku na závěrečný závod sezóny formule 1, Velkou cenu Abú Dhabí, příležitost juniorskému jezdci. Vedle Charlese Leclerca se postavil jeho bratr Arthur a poprvé ve formuli 1 v rámci jednoho týmu nastoupili do tréninkové jízdy sourozenci. Odpoledne se do kokpitu vrátil Carlos Sainz.

Sainze čeká poslední závodní víkend v barvách Ferrari, než se přesune od příští sezóny k Williamsu, kde bude působit po boku Alexe Albona.

„Ráno byl pro první trénink na trati Arthur, takže já si vůz poprvé vyzkoušel až ve druhém tréninku a nebylo to špatné. Když se ale podíváme na rychlost, tak musíme zlepšit náš výkon, pokud tento víkend chceme bojovat o úplné čelo. Už máme pár nápadů, takže na tom dnes zapracujeme a zítra to vyzkoušíme na trati,“ řekl Sainz, který odpoledne zajel čtvrtý čas.

Leclerc jde do kvalifikace s penalizací

Poslední závod sezóny rozhodne o letošním držiteli Poháru konstruktérů. McLaren má náskok 21 bodů. Ferrari navíc půjde do závodu ve ztížené situaci, jelikož Charles Leclerc musel nasadit třetí baterii a na roštu klesne o 10 pozic.

Kromě toho měl Leclerc zdravotní problémy. „Všechno to bohužel začalo včera večer, kdy jsem se otrávil jídlem a celou noc jsem nemohl spát,“ řekl Leclerc oficiálnímu kanálu F1. „Jsem tak unavený, že se mi teď chce jen spát. Nebylo to snadné.“

Leclerc uvedl, že se necítil na to, aby mohl jet, ale samozřejmě „obrovskou motivací dne bylo absolvování FP1 s mým mladším bratrem.“

„Byl to krásný, ale zároveň náročný den. Na jednu stranu jsem se svým bratrem Arthurem poprvé sdílel garáž, když on absolvoval svůj první volný trénink s týmem. Byl to neuvěřitelný a výjimečný moment, užil jsem si to,“ řekl Charles Leclerc.

„Na druhou stranu, měli jsme problém s baterií a absolvovali jsme jen část prvního tréninku, navíc máme penalizaci pro závod. Bojujeme o titul, toto nám uškodí a McLaren se zdá být rychlý. Situace se může rychle otočit, takže musíme zůstat nad věcí a nesmíme až do posledního momentu zvolnit.

„Carlos a já jsme spolu strávili krásné čtyři roky a chceme to zakončit stylově. Spoléháme jeden na druhého, abychom si splnili náš sen o konstruktérském titulu, dáme do toho úplně všechno.“

Arthur Leclerc si užil jízdu po trati se svým bratrem

Arthur Leclerc poprvé usedl do kokpitu monopostu formule 1 v rámci víkendu velké ceny. A ačkoliv jízdy Charlese Leclerca v prvním tréninku omezila výměna baterie, monačtí bratři si společnou jízdu po trati Yas Marina užili.

„Dnes spousta emocí. Bylo neuvěřitelné nastoupit do mého prvního tréninku ve F1 za Scuderii Ferrari HP po boku svého bratra. Byl to splněný sen,“ řekl Arthur Leclerc.

„Dnešní cíl se méně soustředil na mě jako na jezdce a více na získání co nejvíce informací a dat týmu, jehož sezóna vrcholí. Plány našich jízd byly odlišné, já nejprve absolvoval nějaké aero testy a následně další testy, abychom porovnali naše dvě jízdy. Byl to skvělý pocit, tvrdě jsem se připravoval a strávil spoustu hodin na simulátoru, absolvovat první jízdu ve F1 je skvělým zakončením roku. Celému týmu patří velké díky za tuto příležitost, na tento den nikdy nezapomenu,“ dodal.