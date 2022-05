Otec Romana Staňka prozradil, proč nejezdí na kvalifikace

Roman Staněk starší svého syna doprovází, ale u první pole position českého jezdce chyběl. A nebyla to úplně náhoda.

Roman získal první pole position ve F3. Jaký to byl pro vás jako pro otce pocit, když jste se to dozvěděl?

Pocit to byl super. Hlavně to byly velké nervy, ale po tom úspěchu v Imole jsem určitým způsobem tušil, že se mu to v hlavě nějakým způsobem zlomilo.

Do Barcelony jste přijel až včera pozdě večer. To byla nějaká tradice, že tady nejste v době kvalifikace?

Dá se říct, že jo, protože na kvalifikaci přináším smůlu...

Takže na další grand prix dorazíte vždy až v sobu?

Přesně tak. Až po kvalifikaci. Může to být v pátek, ale až po kvalifikaci.

Jak se Roman připravuje takhle těsně před sprintem, kdy je na něj po zisku pole position upřena pozornost?

Protahuje se, chystá se mentálně, ale já u toho nejsem, protože rodič jezdce spíše znervózní, než aby ho nějakým způsobem pozitivně podpořil...

V Barceloně je hrozné vedro, jak Roman bojuje s vysokými teplotami?

Myslím si, že díky tomu, že jezdil většinu času na motokárách v Itálii a různě po Španělsku, tak zrovna s tím žádný problém nemá.

Jaké máte očekávání od sprintu, kde se pořadí obrací, takže bude startovat z jedenáctého místa?

On ví, že má jet v klidu a hlavně je to tam hodně o štěstí, ustát první dvě kola nebo po startu prvních pár zatáček a dovézt nějaké body a hlavně dovézt to auto celé do depa.

V neděli to bude už asi hodně nervózní, když odstartuje z prvního místa?

Myslím, že on už nějaké zkušenosti má, ví, co dělá a myslím si, že pokud bude k tomu ještě dostatek štěstí, tak si by se to mohlo povést.

Roman na sebe upozornil v Imole svým vítězstvím, nyní pole position. Na Romana bude upíraná pozornost. Co dál?

Nad tím teď nepřemýšlíme. Chceme zajet co nejlépe tuto sezónu. Maximálně se soustředí, jde závod od závodu, nemyslí vůbec dopředu a uvidíme, jak se sezóna bude vyvíjet. Myslím si, že bude jasno spíše až po prázdninách.